Thể thao Hòa U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào vòng chung kết Giải U21 Quốc gia Hòa U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Sông Lam Nghệ An rộng cửa giành vé vào vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025. Trận đấu giữa U21 Đông Á Thanh Hoá và U21 Sông Lam Nghệ An diễn ra vào chiều 9/7, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Tại vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025, U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B, với sự góp mặt của các đối thủ gồm chủ nhà U21 PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Đào Hà và U21 Công an Hà Nội.

Ở lượt trận ra quân, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn có màn khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U21 Công an Hà Nội với tỷ số đậm 4-0. Tại lượt trận thứ 2, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng đậm trước U21 Đào Hà với tỷ số 7-0.

Những phút đầu trận U21 SLNA tạo ra thế trận lấn lướt trước U21 Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Đức Anh

Với kết quả này Sông Lam Nghệ An đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Bước đến lượt trận thứ 3, U21 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U21 Đông Á Thanh Hoá. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã tung ra đội hình mạnh nhất mà U21 Sông Lam Nghệ An đang sở hữu. Trong đó, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

U21 SLNA bỏ lỡ cơ hội trước khung thành của Bật Hiếu. Ảnh: Đức Anh

Cụ thể, trấn giữ khung thành là thủ môn Nguyễn Hữu Hậu. Bộ tứ vệ gồm Nguyễn Mai Hoàng, Lê Nguyên Hoàng, Võ Tiến Thắng và Nguyễn Tấn Minh. Tuyến giữa gồm Trần Nam Hải, Nguyễn Trọng Tuấn, Lê Văn Quý và Nguyễn Trọng Sơn. Trên hàng công là bộ đôi tiền đạo Phan Duy Hào và Phùng Văn Nam.

Với quyết tâm giành chiến thắng để sớm vượt qua vòng loại, nên ngay khi bóng lăn, U21 Sông Lam Nghệ An đã nhanh chóng làm chủ thế trận và chiếm quyền kiểm soát bóng. Trong đó, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chọn cách lên bóng ở hai biên làm lối chơi chủ đạo.

Điều đó đã giúp U21 Sông Lam Nghệ An sớm sở hữu cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương không lâu sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu. Xuất phát từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Phan Duy Hào thực hiện đường tạt, đưa bóng đi trúng xà ngang bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Những phút sau đó, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục gây sức ép cho khung thành của U21 Đông Á Thanh Hoá, nhưng các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lại thiếu đi chất sắc sảo ở những tình huống cuối cùng.

Sau thời gian đầu có phần choáng ngợp với cách lên bóng của U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Đông Á Thanh Hoá dần lấy lại thế trận và tổ chức được những pha tấn công khá sắc nét. Trong đó, ở phút 30, tiền vệ Hà Minh Đức của Đông Á Thanh Hoá đã có pha lên bóng chếch bên cánh phải, đối mặt với thủ môn Sông Lam Nghệ An rồi tung cú ra chân hiểm hóc, nhưng tiếc rằng đi chệch cột trong gang tấc.

Những phút cuối hiệp đấu thứ nhất, U21 Đông Á Thanh Hoá gây nhiều khó khăn cho khung thành của Hữu Hậu (SLNA), nhưng không thể tìm thấy mảnh lưới của U21 Sông Lam Nghệ An.

Trước thế trận có phần lép vế, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn quyết định tung tiền vệ Quang Vinh, Long Vũ (thuộc đội 1 Sông Lam Nghệ An) và Tấn Dũng vào sân để thay cho Trọng Tuấn, Trọng Sơn và Phùng Văn Nam. Dẫu vậy hiệp 1 khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Văn Quý chơi xông xáo bên cánh phải. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, U21 Sông Lam Nghệ An chơi khởi sắc và tạo ra sức ép khá lớn lên khung thành của đối phương. Trong đó, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các học trò phối hợp biến hóa hơn nhằm tìm ra khoảng trống của U21 Đông Á Thanh Hóa để khai thác.

Với 1 điểm giành được, U21 SLNA rộng cửa giành vé vào vòng chung kết. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, trong một ngày, mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thiếu đi chút sắc bén ở khâu dứt điểm nên đã không thể xuyên thủng được mảnh lưới của U21 Đông Á Thanh Hoá. Trận đấu đã khép lại với tỷ số 0-0.

Với 1 điểm giành được trong trận đấu này, U21 Sông Lam Nghệ An đã giành lợi thế lớn cho chiếc vé vào vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025./.