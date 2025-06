Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng đấu 'tử thần' tại vòng loại U21 Quốc gia 2025 Tại vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025, U21 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng B, bảng đấu được đánh giá là khó khăn nhất với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh.

U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu khó tại vòng loại U21 Quốc gia 2025. Ảnh: Chung Lê

Vòng loại Giải Bóng đá U21 Quốc gia 2025 sẽ chính thức khởi tranh trong tháng 7 tới, quy tụ 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và các trường năng khiếu trên cả nước.

Theo kết quả bốc thăm, bảng B diễn ra tại Hưng Yên do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai tổ chức. Bảng đấu này có 5 đội gồm: PVF, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và Sông Lam Nghệ An. Trong đó, PVF là đương kim Á quân mùa giải 2024 và luôn là một thế lực hàng đầu ở các giải trẻ. Đông Á Thanh Hóa cũng là đội bóng giàu tiềm năng, từng giành hạng Ba mùa trước. Công an Hà Nội và Đào Hà là những cái tên đáng gờm với lối chơi kỷ luật và được đầu tư bài bản.

Việc rơi vào bảng đấu có tính cạnh tranh cao khiến con đường vào Vòng chung kết của U21 Sông Lam Nghệ An trở nên đầy thách thức. Theo thể thức thi đấu, 6 đội đầu bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp bảng đấu có 5 đội, khi so sánh giữa các đội nhì bảng, kết quả đối đầu với đội xếp cuối bảng sẽ không được tính. Điều này khiến từng trận đấu tại vòng bảng trở nên quyết định và không cho phép bất kỳ sai sót nào.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có lý do để tin tưởng vào một mùa giải khởi sắc của U21 Sông Lam Nghệ An. Sau khi dừng chân ngay từ vòng loại ở mùa giải 2024, đội bóng trẻ bước vào giải đấu năm nay với lực lượng được đánh giá rất đồng đều. Nhiều cầu thủ trong đội hình U21 hiện tại đã được thi đấu tại đội 1 ở V.League 2024 2025, góp phần vào chiến dịch trụ hạng thành công của Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, đội còn có sự bổ sung của những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã chinh chiến tại các giải hạng Nhất và hạng Nhì.

Việc được cọ xát ở môi trường đỉnh cao giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh chóng cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc. Đây sẽ là điểm tựa để U21 Sông Lam Nghệ An tự tin bước vào bảng đấu khắc nghiệt và cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh.

Giải vô địch U21 Quốc gia 2025 đánh dấu lần tổ chức thứ 29, tiếp tục là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Ở mùa giải 2024, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã đăng quang sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước PVF. Hai đội Đông Á Thanh Hóa và Quảng Nam đồng hạng Ba.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết U21 Quốc gia 2025 sẽ có sự góp mặt của 12 đội xuất sắc nhất từ vòng loại. Trong trường hợp đội chủ nhà Vòng chung kết nằm trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất, suất còn lại sẽ được trao cho đội nhì bảng có thành tích cao tiếp theo.

Với truyền thống đào tạo trẻ lâu đời, U21 Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành vé vào Vòng chung kết năm nay. Dù bảng đấu nhiều thử thách, nhưng nếu phát huy tinh thần thi đấu máu lửa, kỷ luật vốn là bản sắc của Sông Lam Nghệ An, U21 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể hướng đến thành tích cao tại Giải U21 Quốc gia 2025./.