Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An bị đẩy vào thế khó Chỉ có được 1 điểm trước U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Sông Lam Nghệ An không thể tự quyết số phận của mình trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia năm nay.

Phải thắng U21 Huế

Với 4 điểm sau 3 lượt đấu, U21 Sông Lam Nghệ An phải giành chiến thắng trước U21 Huế, thậm chí là chiến thắng đậm để nuôi hy vọng lọt vào vòng chung kết. Bởi lẽ, chỉ có đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất trong 5 bảng đấu thì mới được tham dự vòng chung kết năm nay.

U21 Sông Lam Nghệ An phải giành được chiến thắng trước U21 Huế ở lượt đấu cuối. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Tuy vậy, giành chiến thắng trước U21 Huế là điều không hề dễ khi họ đã khiến cho U21 PVF và U21 Đông Á Thanh Hóa phải rất vất vả để có được 3 điểm. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh phải nỗ lực hết sức mình để có chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại.

Nếu giành chiến thắng trước U21 Huế thì đội bóng xứ Nghệ cũng chưa thể tự quyết được số phận của mình. Bởi lẽ, U21 Sông Lam Nghệ An chỉ có thể chắc chắn đứng trên các đội đứng thứ 3 bảng A và bảng E, trong khi phải chờ những kết quả có lợi mới có thể vượt lên so với 2 đội đứng thứ 3 bảng C và bảng D.

Bảng C khó lường

Tại bảng C, đó là cặp đấu giữa U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U21 Quảng Nam (U21 SHB Đà Nẵng gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng trước U21 Đắk Lắk để giành vé vào vòng chung kết). Kết quả có lợi nhất cho đội bóng xứ Nghệ là U21 Quảng Nam giành chiến thắng, qua đó khiến cho đội bóng của bầu Đức chỉ có được 6 điểm chung cuộc.

Bảng có 6 đội sẽ phải loại bỏ kết quả với đội đứng cuối bảng khi so sánh giữa các đội thứ 3 bảng khác. Nguồn: wikipedia

Tuy vậy, U21 LPBank Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng không dễ để đánh bại. Nếu như họ giành được 1 trận hòa thì sẽ được 7 điểm và hiệu số bàn thắng +11, qua đó, khiến cho U21 Sông Lam Nghệ An lâm nguy.

Trong trường hợp đội bóng phố Núi giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò Nguyễn Văn Vinh dễ thở hơn khi đội đứng thứ 3 là U21 Quảng Nam với 7 điểm và hiệu số chỉ là +2.

Bảng D: 4 đội đều còn cơ hội

Ở bảng D, cả 4 đội U21 Long An, U21 Đồng Tháp, U21 Tiền Giang và U21 Thành phố Hồ Chí Minh đều có cơ hội để đoạt vé tham dự vòng chung kết năm nay. Do đó, các đội sẽ thi đấu rất quyết tâm để có được chiến thắng và đây là điều thuận lợi cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Kịch bản đẹp nhất cho đội bóng xứ Nghệ là U21 Long An hoặc U21 Tiền Giang sẽ giành vị trí thứ 3. Khi đó hiệu số của các đội thứ 3 này sẽ không quá lớn và U21 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vượt qua.

4 đội tại bảng D có cơ hội lọt vào vòng chung kết giải đấu năm nay. Nguồn: wikipedia

Tuy nhiên, nếu U21 Đồng Tháp hoặc U21 Thành phố Hồ Chí Minh phải đứng thứ 3 chung cuộc thì sẽ rất khó cho U21 Sông Lam Nghệ An. Bởi lẽ, cả 2 đội bóng trẻ này đều đang có hiệu số rất tốt (+9 và +5).

Chính vì vậy, ngoài nhiệm vụ bắt buộc là giành chiến thắng trước U21 Huế thì U21 Sông Lam Nghệ An phải trông chờ vào kết quả thuận lợi tại các bảng đấu C và D để biết mình có giành được vé vào vòng chung kết hay không.

Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ có được nhiều may mắn ở trong lượt đấu cuối cùng, qua đó giành chiếc vé vào vòng chung kết giải đấu năm nay.