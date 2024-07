Thể thao Thủ môn từng khoác áo Sông Lam Nghệ An được gia hạn hợp đồng Trên trang chủ của mình, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo thủ môn Phan Đình Vũ Hải sẽ ở lại sân Pleiku đến hết mùa giải 2025/2026.

Giai đoạn đầu của mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisuk, Phan Đình Vũ Hải là thủ môn số 1 của đội bóng phố núi, với 5 lần có mặt trong khung gỗ. Đánh giá một cách khách quan thì cựu thủ môn sinh năm 1994 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, sau khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành xuất hiện cùng với việc Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mượn được thủ môn Bùi Tiến Dũng từ Công an Hà Nội, vị trí quen thuộc của Phan Đình Vũ Hải là trên băng ghế dự bị. Công bằng mà nói, Bùi Tiến Dũng đã thi đấu vô cùng ấn tượng.

Phan Đình Vũ Hải trong lần bắt chính cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: FBNV

Những tưởng là kết thúc mùa giải 2023/2024, Phan Đình Vũ Hải sẽ phải xách hành lý rời sân Pleiku, thì bất ngờ đã xảy ra. Rất có thể, việc Bùi Tiến Dũng "tái hợp" với Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh đã khiến đội bóng phố núi phải giữ Phan Đình Vũ Hải ở lại, bên cạnh 2 thủ môn trẻ là Dương Văn Lợi và Trần Trung Kiên.

Được biết, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang chú ý tới Patrik Lê Giang. Nếu đội chủ sân Pleiku chiêu mộ thành công thủ môn người Slovakia gốc Việt, cơ hội dành cho Phan Đình Vũ Hải ở mùa giải tới là hết sức mong manh. Dẫu sao, Patrik Lê Giang cũng được đánh giá cao hơn về mặt đẳng cấp.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Phan Đình Vũ Hải chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại V.League 2023/2024. Ảnh: FBNV

Trong quá khứ, Phan Đình Vũ Hải từng thi đấu cho Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh và Long An. Còn nhớ là tại mùa giải 2018, Phan Đình Vũ Hải đã góp phần giúp Sông Lam Nghệ An về đích thứ 4 ở đấu trường V.League và giành được tấm Huy chương Đồng ở sân chơi Cúp Quốc gia./.