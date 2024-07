Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An chia điểm với Thanh Hóa tại vòng bảng U21 Quốc gia Đội bóng U21 Sông Lam Nghệ An đã chia điểm với U21 Thanh Hóa, ở trận đấu thứ 3 tại vòng bảng U21 Quốc gia.

Chiều ngày 22/7, U21 Sông Lam Nghệ An bước vào lượt trận thứ 3 gặp U21 Thanh Hóa, tại vòng bảng Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2024.

Trước khi lượt trận thứ 4 diễn ra, U21 Đông Á Thanh Hóa tạm dẫn đầu bảng B – vòng loại Giải bóng đá U21 Quốc gia năm 2024 với 7 điểm sau hai trận thắng và một trận hòa. Xếp thứ nhì bảng B là chủ nhà U21 PVF với 4 điểm sau hai trận. Các đội U21 Huế và U21 Sông Lam Nghệ An có cùng 3 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Đội U21 Sông Trà Quảng Ngãi xếp cuối bảng với 0 điểm.

U21 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc với quyết tâm cao. Ảnh: Hải Hoàng

Cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 4 giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đông Á Thanh Hóa có tính chất quyết định tới một trong hai tấm vé tham dự vòng chung kết. Với U21 Đông Á Thanh Hóa, chỉ cần một kết quả hòa là thầy trò huấn luyện luyện viên Lê Hồng Minh sẽ giành tấm vé chính thức. Trong khi đó, U21 Sông Lam Nghệ An buộc phải thắng nếu muốn giành một trong hai vị trí nhất, nhì bảng B kèm tấm vé lọt vào vòng chung kết.

Sau trận thắng trước Sông Trà Quảng Ngãi, các cầu thủ U21 Sông Nghệ An nhập cuộc với quyết tâm cao. Cả hai đội U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá cân tài, cân sức. Thế trận quyết liệt đã được hai đội tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Hai đội thi đấu với thế trận cân bằng. Ảnh: Hải Hoàng

Được chơi với tinh thần thoải mái hơn, các cầu thủ U21 Thanh Hóa duy trì được sự ổn định trong lối chơi, tạo ra thế trận chắc chắn trong phòng thủ và sắc bén trong phản công. Trong khi đó U21 Sông Lam Nghệ An lại tỏ ra khá nôn nóng, khi mong muốn tìm kiếm bàn thắng.

Phút 21, Nguyễn Ngọc Mỹ của U21 Thanh Hóa đã tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, đồng thời sớm tạo ra ưu thế. Sau khi để thủng lưới, các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Đội bóng trẻ xứ Nghệ đã có nhiều nỗ lực nhưng chưa thể có bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U21 Thanh Hóa.

U21 Sông Lam Nghệ An tăng cường nhân lực tìm kiếm bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, U21 Sông Lam Nghệ An tăng cường nhân lực cho hàng công với mục tiêu có bàn thắng. Các đợt tấn công của đội bóng xứ Nghệ liên tiếp được tổ chức và phần nào đã gây ra nhiều vất vả cho hàng thủ của U21 Thanh Hóa. Đội bóng trẻ xứ Thanh đã duy trì khá tốt lối chơi kỷ luật, chắc chắn như trong hiệp 1. Dù vậy, tới phút 57, Trọng Sơn của Sông Lam Nghệ An đã san bằng tỷ số 1-1 cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Trận đấu trở lại vạch xuất phát và những diễn biến còn lại của trận đấu là khá quyết liệt và gay cấn. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. U21 Sông Lam Nghệ An chơi “tất tay” ở những phút cuối nhưng đã không thành công trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng. U21 Thanh Hóa cũng đã tăng cường nhân sự cho hàng thủ và chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn, kỷ luật.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc. Với 1 điểm có được, U21 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu bảng B với 8 điểm sau 4 trận và đã chính thức giành vé dự vòng chung kết giải U21 quốc gia 2024.

Xếp thứ nhì bảng B là U21 PVF khi đội chủ nhà đánh bại U21 Huế với tỷ số 2-1, có 7 điểm sau 3 trận.

Trong khi đó U21 Sông Lam Nghệ An xếp thứ ba với 4 điểm. U21 Huế xếp thứ 4 với 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo U21 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U21 Huế, nếu thắng trận đấu này, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều cơ hội giành vé vào Vòng chung kết U21 Quốc gia, khi là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất./.