Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An và những thách thức tại Giải U21 Quốc gia 2024 U21 Sông Lam Nghệ An đang là đương kim Á quân Giải U21 Quốc gia 2023. Tuy nhiên, bước đến mùa giải năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đối diện với nhiều thách thức khi không có được lực lượng mạnh nhất.

Chạm trán với đương kim vô địch

Có thể khẳng định dù Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có lúc thăng, lúc trầm nhưng công tác đào tạo trẻ vẫn chưa bao giờ đi chệch quỹ đạo và luôn gây được tiếng vang khi tham gia các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Tại Giải Bóng đá U21 Quốc gia, sau 27 lần tổ chức, U21 Sông Lam Nghệ An đã giành tới 5 chức vô địch. Đội bóng xứ Nghệ chỉ xếp sau Hà Nội với ít hơn 1 lần đăng quang. Trong mùa giải 2023, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu khởi sắc và góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Tuy nhiên, tại trận chung kết, U21 Sông Lam Nghệ An đành ngậm ngùi để U21 PVF bước lên ngôi vị cao nhất, sau khi để thua ở loạt đá luân lưu đầy may rủi. Điều đáng nói, U21 Sông Lam Nghệ An đã ghi được bàn thắng dẫn trước, nhưng vào khoảng giữa hiệp 2 đã để đối phương cân bằng tỷ số rồi đưa trận đấu về chấm Penalty.

Tại Giải U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An từng giành được vị trí Á quân. Ảnh: Đức Anh

Bước đến mùa giải 2024, có 28 đội đăng ký tham dự, sẽ chia làm 5 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 10 đội nhất nhì của 5 bảng và 1 đội xếp thứ ba tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Trường hợp nếu đội chủ nhà vòng chung kết kết thúc thi đấu vòng loại nằm trong danh sách 11 đội có thành tích tốt ở 5 bảng đấu, thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Theo sự sắp xếp, phân khu vực đấu vòng loại do ban tổ chức đưa ra, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ nằm ở bảng B gồm có: PVF, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Huế, Nguyễn Duy Quảng Ngãi, Luxury Hạ Long. Bảng B sẽ thi đấu ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đây được xem là bảng đấu khó khi có 3 đội mạnh cùng góp mặt là Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa và PVF. Đặc biệt, Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội đòi lại món nợ xưa khi ngay ở vòng loại đã sớm gặp U21 PVF. Tuy nhiên, điều này là không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh. Bởi theo nhìn nhận của giới chuyên gia, U21 PVF không chỉ sở hữu lực lượng có chuyên môn đồng đều mà còn được thi đấu trên sân nhà. Chính vì vậy, để đi xa, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh cần tính toán kỹ lưỡng trước khi bung sức trước PVF. Có lẽ đích mà U21 Sông Lam Nghệ An cần nhắm đến đó là sự cạnh tranh với U21 Thanh Hóa. Nếu giành được kết quả khả quan ở trận derby vùng Thanh Nghệ Tĩnh, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ sáng cửa trong hành trình tìm chiếc vé đến vòng chung kết.

Khó khăn khi phải san sẻ lực lượng

Tham dự vòng loại U21 Quốc gia 2024, U21 Sông Lam Nghệ An đăng ký 30 cầu thủ. Tuy nhiên trên thực tế, đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn Văn Bình, Bảo Ngọc; hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Mai Hoàng; tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung và tiền đạo Phùng Văn Nam.

Những cầu thủ này đang được triệu tập vào đội tuyển U19 Quốc gia để dự giải U19 Đông Nam Á 2024. Có thể nói, những cái tên nêu ở trên đang được xem là những cầu thủ đáng chú ý của bóng đá xứ Nghệ trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, Nguyễn Quang Vinh và Lê Đình Long Vũ đã chơi đầy ấn tượng tại V-League 2023/24. Việc thiếu vắng 2 cầu thủ nói trên sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi tấn công của U21 xứ Nghệ.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh dù mới 19 tuổi nhưng đang là trụ cột tại Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Dẫu vậy, theo Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ được lên phục vụ đội tuyển. Bởi khi được tham gia ở môi trường bóng đá có đẳng cấp cao, các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành nhanh hơn, qua đó có cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai".

Có thể khẳng định, với quan điểm này, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng về sức mạnh. Tuy nhiên, nếu xét về tầm nhìn dài hạn, điều đó sẽ mang đến lợi ích cho cầu thủ, lẫn đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Và như vậy, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều thách thức khi không sở hữu lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, biết đâu "cái khó, ló cái khôn", bởi trong bóng đá không phải một đội bóng có được lực lượng tốt sẽ thành công. Hy vọng U21 Sông Lam Nghệ An sẽ tìm được lối chơi phù hợp với nhân sự hiện tại để mang về thành tích cao ở mùa giải năm nay./.