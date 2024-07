Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An nói gì về kế hoạch, mục tiêu của câu lạc bộ trong mùa giải mới?

P.V: Tại V-League 2023/24, Sông Lam Nghệ An sở hữu rất nhiều nội binh trẻ và gần như chỉ chơi với 2 ngoại binh. Tuy nhiên, câu lạc bộ xứ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để trụ hạng ngoạn mục. Vậy nhìn lại một mùa giải đầy thăng trầm của Sông Lam Nghệ An, ông có suy nghĩ gì?

Ông Hồ Lê Đức: Chiến lược xuyên suốt của Sông Lam Nghệ An là cố gắng chỉ sử dụng những cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo ra. Trong đó, chúng tôi đang đẩy mạnh việc trẻ hoá đội hình. Vì vậy, mùa giải vừa qua, nội binh của Sông Lam Nghệ An hầu hết là các cầu thủ còn rất trẻ (đa số các em đều nằm trong độ tuổi từ 18 - 23). Trong mùa giải vừa qua với dàn nội binh non trẻ, Sông Lam Nghệ An đã phải rất vất vả trong việc trụ hạng.

Tuy nhiên, sớm được tiếp cận với bóng đá đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội tích lũy thêm kinh nghiệm, từ đó trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, nếu thực hiện thành công chiến lược này, chúng tôi hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu khởi sắc, tạo được thành tích tốt ở những năm tiếp theo.

Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

“ Dù với lực lượng rất trẻ, nhưng bằng ý chí và tinh thần xứ Nghệ, các cầu thủ đã thi đấu kiên cường để trụ hạng thành công. Ông Hồ Lê Đức

Bên cạnh dàn nội binh trẻ, gần như trong suốt mùa giải vừa qua, Sông Lam Nghệ An thường xuyên chỉ sử dụng 2 ngoại binh. Dù với lực lượng như thế, nhưng bằng ý chí và tinh thần xứ Nghệ, các cầu thủ trẻ đã thi đấu kiên cường để trụ hạng thành công.