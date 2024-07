Thể thao Những bước ngoặt giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Thể Công Viettel để lách qua khe cửa hẹp trụ hạng thành công. Vậy, những bước ngoặt nào giúp cho đội bóng xứ Nghệ đạt được thành tích đó?

Bàn gỡ của Trần Mạnh Quỳnh

Trong thế trận rời rạc, không tạo ra được những cơ hội về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhiều người hâm mộ xứ Nghệ tin chắc đội bóng quê nhà sẽ phải nhận thất bại trước đội bóng láng giềng. Qua đó, gần như chắc suất phải đá Play off.

Bàn thắng của Trần Mạnh Quỳnh là một bước ngoặt quan trọng trong thành tích trụ hạng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã ra chân rất nhanh để ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+3. Bàn thắng này thắp lên một chút hy vọng cho đội nhà và cũng góp phần níu chân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc đua trụ hạng.

Sự trở lại của Trần Đình Hoàng

Khi V.League trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ, lão tướng Trần Đình Hoàng không có được thể trạng tốt nhất. Điều này khiến hàng thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu không thật sự chắc chắn.

Pha cứu thua như một bàn thắng của lão tướng Trần Đình Hoàng. Ảnh: VPF

Ở trận gặp Thể Công Viettel, cầu thủ sinh năm 1991 ra sân ngay từ đầu và thi đấu rất tốt để góp phần giúp Sông Lam Nghệ An giữ sạch lưới. Đặc biệt, tình huống cứu thua trên vạch vôi ở ngay phút thứ 3 của Trần Đình Hoàng có thể xem như 1 bàn thắng đối với đội bóng xứ Nghệ.

Cú đúp của Michael Olaha

Tiền đạo Michael Olaha gánh team là câu chuyện thường thấy của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Và ở trận gặp Thể Công Viettel, tiền đạo người Nigeria lại một lần nữa tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ.

Sự tỏa sáng của Michael Olaha góp phần quan trọng giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng. Ảnh tư liệu: Chung Lê

2 pha dứt điểm từ xa đẹp mắt của tiền đạo Michael Olaha đã đánh bại thủ thành Xuân Sơn, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An vừa đủ số điểm để trụ hạng thành công.

Sự xuất sắc của thủ thành Trịnh Xuân Hoàng

Thủ thành của Đông Á Thanh Hóa đã có một buổi chiều thi đấu vô cùng xuất sắc. Ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy và cả sự dũng cảm của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đã làm nản lòng các chân sút Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc trong trận gặp Hồng Lĩnh hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Có thể nói, sự xuất sắc của thủ thành 23 tuổi là một phần quan trọng trong thành tích trụ hạng của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.

Bàn thắng của Jairo Rodrigues

Bàn thắng của trung vệ Jairo Rodrigues ở phút thứ 82 cũng là 1 trong những nguyên nhân gián tiếp giúp cho đội bóng xứ Nghệ trụ hạng.

Bởi lẽ, nếu như đội bóng phố Núi chỉ có được tỷ số hòa trước Câu lạc bộ Hải Phòng thì cả 3 đội Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và LPBank Hoàng Anh Gia Lai đều có số điểm như nhau. Khi đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ là những người phải tham dự trận đấu Play off do thua kém về chỉ số phụ.

Bàn thắng của trung vệ Jairo Rodrigues cũng gián tiếp góp phần giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng. Ảnh: VPF

May mắn thay, bàn thắng của trung vệ Jairo Rodrigues đã ấn định tỷ số 2-1 để đem về chiến thắng cho đội bóng của bầu Đức.

Có thể nói, chiến tích trụ hạng của Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2023/2024 có sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện nhưng cũng một phần không nhỏ nhờ vào sự may mắn.

Hy vọng, trong mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu tốt hơn để người hâm mộ không phải có những khoảnh khắc "đau tim" như ở mùa giải năm nay.