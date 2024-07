Thể thao U17, U21 Sông Lam Nghệ An trắng tay, vì sao? U17 Sông Lam Nghệ An đã phải dừng bước ở Tứ kết Giải U17 Quốc gia 2024. Cùng thời điểm, U21 Sông Lam Nghệ An cũng không thể vượt qua vòng loại tại mùa bóng năm nay. Tại sao 2 đội bóng giàu thành tích trong quá khứ lại phải rơi vào cảnh trắng tay?

Quá khứ lừng lẫy

Trong quá khứ, U17 Sông Lam Nghệ An đã từng làm mưa làm gió tại Giải U17 Quốc gia. Qua 18 lần giải này được tổ chức, U17 Sông Lam Nghệ An đã có tới 8 lần giành chức vô địch. Hiện, đội bóng xứ Nghệ đang nắm kỷ lục về số lần vô địch tại giải đấu này.

Lần gần nhất U17 Sông Lam Nghệ An bước lên ngôi vương là ở mùa giải 2020. Cũng từ giải đấu này, đã phát hiện ra hàng loạt cầu thủ đầy tài năng của U17 Sông Lam Nghệ An. Có thể kể đến như Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường,...

U17 SLNA giành chức Vô địch U17 Quốc gia 2020. Ảnh tư liệu

Sau thành công đó, thành tích của U17 Sông Lam Nghệ An có chiều hướng đi xuống ở những năm kế tiếp khi chỉ giành được Huy chương Đồng. Thậm chí tại mùa giải 2024, U17 Sông Lam Nghệ An đã không có quyền tự quyết cho mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đội bóng này phải nhờ đến kết quả của những cặp đấu khác ở lượt đấu cuối mới giành được vé vào Tứ kết.

Tại trận đấu loại trực tiếp, những tưởng U17 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp thuận lợi khi có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sau khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã phải chấp nhận dừng bước trước U17 Hà Nội. Thành tích đó khiến cho đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi lo lắng về nguy cơ xuống dốc của lứa U này.

Cùng thời điểm thi đấu Vòng chung kết U17 Quốc gia, U21 Sông Lam Nghệ An cũng bước vào thi đấu vòng loại Giải U21 Quốc gia. Tại giải đấu này trong quá khứ, U21 Sông Lam Nghệ An luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Qua 26 lần giải U21 Quốc gia được tổ chức, U21 Sông Lam Nghệ An sở hữu tới 5 Cúp Vàng (chỉ xếp sau Hà Nội).

U21 SLNA tham gia U21 Quốc gia 2023. Ảnh: Đức Anh

Tiến đến vòng loại năm nay, U21 Sông Lam Nghệ An mang trong mình hình hài của một ông lớn. Dẫu U21 Sông Lam Nghệ An nằm chung bảng với Nhà đương kim vô địch U21 PVF và U21 Thanh Hóa, nhưng với truyền thống đã có, chẳng ai nghĩ rằng U21 Sông Lam Nghệ An lại phải dừng chân ở vòng đấu loại. Thế nhưng, điều không nghĩ đó lại thành hiện thực, đội bóng xứ Nghệ đã sớm phải rời cuộc chơi.

Nguyên nhân trắng tay

Với kết quả yếu kém của U17 và U21 Sông Lam Nghệ An, rất nhiều khán giả đã đặt câu hỏi, vì sao 2 đội bóng này lại chịu cảnh trắng tay trong mùa giải năm nay?

Trước tiên, ở đội U17 Sông Lam Nghệ An, có thể thấy rõ đội bóng này sở hữu lực lượng không thật sự đồng đều về trình độ. Hơn nửa nhân sự trong đội hình của U17 Sông Lam Nghệ An đều sinh năm 2009. Sự chênh lệch về độ tuổi khiến cho U17 xứ Nghệ phải đối diện với nhiều hạn chế như: trình độ chuyên môn, tư duy chơi bóng, sức mạnh, kinh nghiệm... Việc này đã ảnh hưởng đến sự ăn ý trong quá trình lắp ghép giữa hai lứa cầu thủ với nhau. Nguyên nhân đó đã khiến cho U17 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay yếu đi so với trước.

U17 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U17 Hà Nội tại vòng Tứ kết. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, trong đội hình của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cũng không sở hữu được một nhân tố nào nổi trội, có khả năng làm thủ lĩnh. Chính vì vậy, U17 Sông Lam Nghệ An đã trình diễn lối chơi chưa thật thuyết phục. Bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm rằng may mắn đã quay lưng với U17 Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, trong trận đấu Tứ kết, nếu như U17 Sông Lam Nghệ An không bị mất người, U17 Hà Nội sẽ khó lòng đảo ngược được tình thế.

Tuy nhiên, mọi lý giải đó chỉ mang tính chủ quan, mong rằng sau giải đấu năm nay, các cầu thủ U17 xứ Nghệ sẽ rút ra được bài học để có bước trưởng thành hơn trong tương lai.

Riêng với U21 Sông Lam Nghệ An, chắc chắn đây sẽ là một mùa giải đáng quên. Nguyên nhân chính không nằm ngoài vấn đề về lực lượng.

Từ chủ trương của lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là luôn tạo điều kiện để các cầu thủ được tham gia các đội tuyển Quốc gia, vì thế, các tài năng trẻ như: Quang Vinh, Long Vũ, Phùng Văn Nam, Nguyễn Văn Bình, Bảo Ngọc... đều tập trung cho đội tuyển U19 Việt Nam và không thể phục vụ cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, trong đội U21 xứ Nghệ sở hữu rất nhiều cầu thủ ở đội 1. Các cầu thủ này phải thi đấu tại V.League cho đến khi kết thúc giải. Vậy nên, thời gian để U21 Sông Lam Nghệ An tập luyện là rất ít.

Phải đến sát ngày thi đấu, U21 Sông Lam Nghệ An mới có đủ quân số để ra sân. Đây là những khó khăn khiến cho U21 Sông Lam Nghệ An chơi không thật sự gắn kết, mạch lạc như mong muốn.

U21 Sông Lam Nghệ An đã phải dừng bước ngay vòng loại U21 Quốc gia 2024. Ảnh: Hải Hoàng

Và điều kém may hơn đối với đội bóng xứ Nghệ là việc phải gặp ngay nhà đương kim vô địch ở lượt trận đầu tiên. Với đội hình chắp vá, U21 Sông Lam Nghệ An đã phải chấp nhận thua đậm trước U21 PVF. Với trận thua này, U21 Sông Lam Nghệ An gặp khó trong cuộc đua giành chiếc vé vào vòng chung kết. Những lượt trận sau đó, dù U21 Sông Lam Nghệ An vượt qua U21 Huế, U21 Quảng Ngãi và hòa U21 Thanh Hóa nhưng không thể đủ điều kiện để điền tên mình vào vòng chung kết.

Có thể nói, U21 Sông Lam Nghệ An đã gây thất vọng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ được an ủi phần nào khi ngày càng nhiều cầu thủ Sông Lam Nghệ An có tên ở các đội tuyển trẻ Quốc gia. Đây là tín hiệu sáng cho bóng đá xứ Nghệ trong tương lai./.