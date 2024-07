Thể thao Chơi thiếu người, U17 Sông Lam Nghệ An thua tiếc nuối ở trận tứ kết giải U17 Quốc gia Dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng việc chơi thiếu người do một cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai, U17 Sông Lam Nghệ An đã để thua đầy tiếc nuối trước U17 Hà Nội.

Chiều 19/7, U17 Sông Lam Nghệ An có cuộc đối đầu gặp U17 Hà Nội ở trận tứ kết U17 Quốc gia 2024. Sau khi lách qua khe cửa hẹp ở trận đấu gặp U17 Đồng Tháp ở vòng đấu trước, các cầu thủ U17 Sông Nghệ An bước vào trận tứ kết với quyết tâm rất cao.

Đội hình xuất phát của U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút đầu của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài chơi tự tin, kiểm soát tốt ở phần sân nhà, chờ cơ hội để phản công.

Chính đấu pháp đó đã giúp đội bóng xứ Nghệ có được lợi thế và sớm hiện thực hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 11. Sau một tình huống phản công nhanh, cầu thủ Phan Văn Tài thoát xuống chớp thời cơ và mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Phan Văn Tài thoát xuống chớp thời cơ và mở tỷ số cho U17 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U17 Hà Nội dồn lên tấn công, và liên tục tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Trần Phúc Quyết.

Trong khi đó, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội để phản công. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài cũng không ngại va chạm, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết.

U17 Hà Nội dồn lên tấn công. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy U17 Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ lại có những đợt phản công sắc sảo. Phút 40, U17 Sông Lam Nghệ An được hưởng một quả phạt ngoài vòng cấm địa, Nhật Sang tung cú sút qua hàng rào, bóng đi vào góc hiểm, thủ môn của Hà Nội đã bất lực đứng nhìn, tuy nhiên bóng lại dội cột dọc bay ra ngoài trong tiếc nuối. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0.

Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An vất vả chống đỡ những đợt tấn công của U17 Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, U17 Hà Nội tiếp tục dồn lên tấn công, khiến hàng thủ của U17 Sông Lam Nghệ An phải chơi quyết liệt để ngăn cản. Phút thứ 52, sau một tình huống va chạm, đội trưởng Tấn Dũng của U17 Sông Nghệ An nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Chơi thiếu người U17 Sông Lam Nghệ An vất vả chống đỡ những tình huống tấn công của U17 Hà Nội. Sóng gió liên tục được tạo ra, tuy nhiên đội bóng xứ Nghệ vẫn đứng vững nhờ sự bọc lót tốt của các cầu thủ.

U17 Hà Nội đã có bàn gỡ hòa. Ảnh: Hải Hoàng

Sau những nỗ lực tấn công, phút thứ 61 U17 Hà Nội đã có bàn gỡ hòa. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành U17 Sông Lam Nghệ An, Thiên Phú bên phía U17 Hà Nội đã chớp thời cơ đưa trận đấu về thế quân bình.

Những phút tiếp theo, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của U17 Sông Lam Nghệ An. U17 Hà Nội tạo nên sức ép rất lớn nhưng may mắn lại không đến với họ, dù đã có 2 lần các cú sút của họ đưa bóng đi trúng xà ngang và cột dọc.

Cuối cùng, những nỗ lực của U17 Hà Nội cũng được đền đáp. Phút 90, Việt Long xoay sở rồi tung cú sút chân trái vào góc chữ A rất đẹp mắt, ấn định tỷ số 2-1 cho U17 Hà Nội. Chung cuộc U17 Hà Nội đã giành vé vào chơi trận bán kết./.