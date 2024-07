Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An và những nỗ lực tái lập thành tích tại giải U17 Quốc gia 2024 Sau 2 trận đấu đầu tiên, U17 Sông Lam Nghệ An đã phải nhận những trận thua tơi tả khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ mường tượng 1 viễn cảnh bị loại sớm của đoàn quân huấn luyện viên Phan Tiến Hoài.

Đây sẽ là một kết quả rất thất vọng, bởi lẽ, U17 Sông Lam Nghệ An đang sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng. Trong đó có 4 tuyển thủ U16 Quốc gia như thủ thành Trần Văn Đạt, hậu vệ Trần Đông Thức, Lê Tấn Dũng và tiền vệ Bạch Trọng Dương.

U17 Sông Lam Nghệ An may mắn giành vị trí nhì bảng A để lọt vào vòng tứ kết. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, 4 tuyển thủ vừa trở về sau giải U16 Đông Nam Á nên chưa có được sự hòa nhập và thể trạng tốt nhất khiến cho đội bóng trẻ xứ Nghệ không có được kết quả tốt ở 2 lượt trận đầu tiên.

Mặc dù vậy, nhờ sự nỗ lực cùng với một phần may mắn, thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã có được vị trí nhì bảng A sau khi lượt trận thứ 3 kết thúc. Nỗ lực cố gắng giành chiến thắng U17 Đồng Tháp với tỷ số đậm nhất có thể, còn may mắn là U17 PVF đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Bà Rịa Vũng Tàu dù không còn quá nhiều động lực thi đấu. Chính những điều này giúp U17 Sông Lam Nghệ An sống lại hy vọng chinh phục giải đấu năm nay.

Sau khi vất vả vượt qua vòng bảng, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, chiến thắng 6-1 trước U17 Đồng Tháp cũng sẽ giúp cho các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An có thêm sự tự tin trong trận tứ kết sắp tới.

Đó là cải thiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đây là tuyến chất lượng nhất của U17 xứ Nghệ với sự hiện diện của các tuyển thủ U16 Quốc gia. Do đó, chỉ cần có những sự điều chỉnh nhỏ nơi hàng phòng ngự sẽ giúp tăng cường chất thép cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài ở trong trận đấu sắp tới.

U17 Hà Nội có 3 trận toàn thắng để đứng đầu bảng B. Ảnh: VFF

Đặc biệt, khi đối thủ của U17 Sông Lam Nghệ An trong lượt trận tứ kết là U17 Hà Nội, đội bóng đã có 3 trận toàn thắng tại vòng bảng để vươn lên đứng đầu bảng B. Con số 8 bàn thắng, 2 bàn thua đủ để nói lên sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Cristiano Roland.

Trong đó nổi bật là bộ 3 Đậu Hồng Phong, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Việt Long. Đây là những cầu thủ quan trọng trong lối chơi đẹp mắt của U17 Hà Nội. Vì vậy, U17 Sông Lam Nghệ An cần phải có đấu pháp hợp lý và sự tập trung cao độ để có thể hạn chế sức mạnh của đội bóng Thủ đô.

Sau vấp váp tại vòng bảng, Đội bóng xứ Nghệ sẽ có tâm lý thoải mái hơn trong trận tứ kết sắp tới. Bên cạnh đó, số ngày nghỉ nhiều hơn cũng là lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài. Là cơ sở để U17 Sông Lam Nghệ An có thể tái lập thành tích tại giải U17 Quốc gia 2023, nơi mà họ đã đánh bại U17 Hà Nội với tỷ số 4-0 tại vòng tứ kết.

Lê Đình Long Vũ giúp cho U17 Sông Lam Nghệ An vượt qua U17 Hà Nội tại tứ kết giải U17 Quốc gia 2023. Ảnh: VFF

Hy vọng rằng, thầy trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài sẽ có trận đấu xuất sắc qua đó ghi tên mình vào trận bán kết giải đấu năm nay.