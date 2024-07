Thể thao 3 cầu thủ rời Sông Lam Nghệ An đã tìm được bến đỗ mới Tiền vệ Đặng Văn Lắm, tiền vệ Nguyễn Văn Việt và hậu vệ Mai Sỹ Hoàng sau khi kết thúc hợp đồng với Sông Lam Nghệ An đã tìm được bến đỗ mới.

Văn Lắm (bên trái) sẽ cập bến Quảng Nam trong mùa giải 2024/25. Ảnh: Đức Anh

Như tin Báo Nghệ An đã đưa, sau khi mùa 2023/24 kết thúc, 3 cầu thủ sinh năm 1999 là Văn Lắm, Văn Việt, Sỹ Hoàng đều đã hết hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, được câu lạc bộ này đồng ý thanh lý và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

3 cầu thủ này đã được một số câu lạc bộ V-League săn đón, sau quá trình thương thảo giữa 2 bên, Văn Lắm, Văn Việt, Mai Sỹ Hoàng cuối cùng đã có quyết định cuối cùng cho bến đỗ mới trong sự nghiệp.

Cụ thể, Văn Lắm đã quyết định sẽ cập bến Câu lạc bộ Quảng Nam; tiền vệ Văn Việt sẽ vào Gia Lai để đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai; trong khi đó, Sỹ Hoàng sẽ đến với đội bóng láng giềng của Sông Lam Nghệ An là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Mai Sỹ Hoàng sẽ đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

Hiện cả 3 đang gấp rút chuẩn bị để lên đường đến với câu lạc bộ mới.

Sau khi nói lời chia tay với đội bóng quê hương Văn Lắm chia sẻ: "Tôi rất buồn khi phải nói lời chia tay với Sông Lam Nghệ An. Nơi này đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, cho tôi có cơ hội để được thi đấu bóng đá đỉnh cao. Dẫu vậy, sự nghiệp của một cầu thủ không dài vì thế tôi phải tìm đến bến đỗ mới để phát triển giúp tương lai của mình phát triển hơn. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ, khán giả, lãnh đạo, ban huấn luyện câu lạc bộ đã luôn tin tưởng và trao cơ hội. Tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu trong tập luyện, thi đấu, sinh hoạt để luôn giữ đúng bản sắc của một cầu thủ xứ Nghệ".

Sau khi 3 cầu thủ nói trên kết thúc hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, trong thời gian tới dự kiến Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục đôn các cầu thủ ở đội trẻ lên tham gia cùng đội 1, nhằm giúp họ có thêm kinh nghiệm khi được tham gia môi trường bóng đá đỉnh cao. Đây cũng là chiến lược giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra nền móng vững chắc cho những mùa giải tiếp theo.

Hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng; tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung, tiền đạo Phùng Văn Nam... là những cầu thủ sáng cửa có thể được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An chuẩn bị cho mùa giải 2024/25.