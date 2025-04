Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An và mục tiêu vô địch Sau thành công của Đội U19, U21 Sông Lam Nghệ An đang được kỳ vọng sẽ tiếp nối và tạo nên dấu ấn đậm nét tại Giải U21 Quốc gia 2025.

Với lực lượng đồng đều, lối chơi gắn kết và một chiến lược chuẩn bị bài bản, đội bóng trẻ xứ Nghệ đang hướng đến mục tiêu cao nhất là chạm tay vào chức vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược đào tạo trẻ



Mấy năm qua, chiến lược đào tạo trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi mạnh mẽ. Nếu như trước đây, Sông Lam Nghệ An thường chú trọng đến thành tích các đội U nhỏ, thì nay, trọng tâm được chuyển sang các đội U lớn như U15, U17, U19 và U21. Những đội bóng này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nhân sự chất lượng cho Đội 1 và các đội tuyển trẻ quốc gia.

“Muốn Đội 1 có nền tảng tốt thì các đội trẻ trước hết phải đạt thành tích. Muốn có thành tích, phải đào tạo ra cầu thủ thực sự chất lượng”, ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh.

U19 Sông Lam Nghệ An đã có một giải đấu thành công. Ảnh: Đức Anh

Tại Giải U19 Quốc gia 2025, dù không được đánh giá cao, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn xuất sắc giành được Huy chương Bạc, để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Thành tích này không chỉ là cú hích tinh thần, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của Sông Lam Nghệ An trong công tác đào tạo trẻ.

Tiếp nối thành công ấy, U21 Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải 2025 với khát khao lớn hơn bao giờ hết. Sau 1 thập kỷ chưa thể trở lại ngôi vương, trong đó có mùa giải 2024 bị loại từ vòng ngoài, năm nay, đội bóng trẻ xứ Nghệ thể hiện quyết tâm khẳng định vị thế, tìm lại ánh hào quang đã có của năm xưa.

U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có gần 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại Giải U21 Quốc gia. Ảnh: tư liệu Xuân Thuỷ

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch. Không chỉ vì CLB, mà còn vì niềm tin của người hâm mộ và sự kỳ vọng từ lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch”, ông Trần Quang Dũng chia sẻ.

Ngay sau khi V.League 2024/25 kết thúc, Đội U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có gần 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại Giải U21 Quốc gia, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới. Đây là khoảng thời gian quý báu để ban huấn luyện không những tổ chức lại đội hình, xây dựng lối chơi mà còn nâng cao sự gắn kết giữa các tuyến.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm. Một điểm nhấn quan trọng là việc bổ nhiệm HLV Phạm Anh Tuấn – người từng dẫn dắt Đội 1 Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng dự V.League. Sự trở lại của ông Tuấn với đội trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

“Chúng tôi chọn ban huấn luyện giàu kinh nghiệm không ngoài mục tiêu giành chức vô địch. Lực lượng năm nay hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa điều đó”, ông Dũng khẳng định.

Danh sách sơ bộ U21 Sông Lam Nghệ An mùa giải 2025 quy tụ nhiều cái tên nổi bật, trong đó, không ít cầu thủ đã và đang thi đấu tại V.League, hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia. Đây là lợi thế lớn giúp đội hình U21 năm nay trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn so với các mùa trước.

Nổi bật trong đội hình U21 Sông Lam Nghệ An năm nay là nhiều cầu thủ đang khoác áo Đội 1, bao gồm: thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Hữu Hậu; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải, Phan Văn Thành, Nguyễn Mai Hoàng; tuyến tiền vệ gồm Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Trung; cùng tiền đạo Phùng Văn Nam.

Bên cạnh đó, đội còn sở hữu nhiều gương mặt sáng giá khác đang thi đấu tại các giải hạng Nhất và hạng Nhì như hậu vệ Tấn Minh, Văn Tâm, tiền đạo Trọng Sơn, Phan Duy Hào... Sự góp mặt của những nhân tố này mang đến chiều sâu đáng kể cho đội hình, đồng thời tăng tính cạnh tranh nội bộ giữa các cầu thủ.

Gắn kết tập thể, hướng đến thành tích

Sở hữu đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội để tạo ra sự linh hoạt trong sắp xếp nhân sự và tính tổ chức trong chiến thuật thi đấu. Tuy nhiên, theo HLV Phạm Anh Tuấn, yếu tố quyết định thành bại ở giải đấu năm nay không chỉ nằm ở lực lượng mạnh, mà còn là sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.

Lê Đình Long Vũ cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê



“Đây là một tập thể có chiều sâu và đồng đều. Tuy nhiên, để thành công, điều quan trọng nhất là sự gắn kết giữa các nhân tố. Chúng tôi sẽ làm hết sức để các cầu thủ hiểu nhau và vận hành trơn tru lối chơi chung,” HLV Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Việc nhiều cầu thủ từng sát cánh cùng nhau trong màu áo Đội 1 Sông Lam Nghệ An cũng là một lợi thế. Họ hiểu rõ lối chơi của nhau, từ đó rút ngắn thời gian làm quen chiến thuật và tăng tính hiệu quả khi bước vào các trận đấu chính thức.

Theo giới chuyên môn, U21 Sông Lam Nghệ An là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay. Ngoài sự chuẩn bị bài bản và đội hình chất lượng, đội bóng xứ Nghệ còn đang hưởng lợi từ việc các đối thủ mạnh như U21 Hà Nội, U21 Hoàng Anh Gia Lai, PVF hay U21 Viettel không còn duy trì được lực lượng hùng hậu như những mùa giải trước.

Dẫu vậy, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó lường. Để đi đến vinh quang, U21 Sông Lam Nghệ An cần giữ được sự tỉnh táo trong từng trận đấu, phát huy tối đa bản lĩnh thi đấu và sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện.

Giải U21 Quốc gia 2025 đang đến gần, và U21 Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng bước vào hành trình mới với hành trang là quyết tâm, khát vọng. Nếu giành được chức vô địch Sông Lam Nghệ An sẽ giải được cơn khát ngôi vương sau 1 thập kỷ chờ đợi.