Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U21 Đào Hà tại vòng loại U21 Quốc gia Chiều 6/7, trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), U21 Sông Lam Nghệ An đã tạo nên “cơn mưa bàn thắng” khi vượt qua U21 Đào Hà với tỷ số 7-0 ở lượt trận thứ 2, vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025.

Tại bảng B - bảng đấu được đánh giá khó khăn với sự góp mặt của U21 PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Đào Hà và U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An khởi đầu ấn tượng khi thắng U21 Công an Hà Nội 4-0, tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số so với U21 PVF.

Đội hình xuất phát của 2 đội. Ảnh: Đức Anh

Ở lượt trận thứ 2, trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là U21 Đào Hà, mục tiêu 3 điểm được ban huấn luyện đặt ra rõ ràng. HLV Phạm Anh Tuấn giữ nguyên đội hình xuất phát với 6 cầu thủ đang thi đấu ở đội 1, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 để duy trì sự cân bằng công - thủ.

Văn Quý chơi xông xáo bên hành lang cánh phải. Ảnh: Đức Anh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U21 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Phút 12, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, trung vệ Võ Tiến Thắng bật cao đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Phút 20, nhận đường chọc khe tinh tế của Lê Văn Quý, tiền đạo Phan Duy Hào băng xuống khống chế gọn rồi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.

Phan Duy Hào ghi bàn thắng cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Đến phút 31, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm, Trọng Tuấn dễ dàng ghi bàn nâng cách biệt lên 3-0.

Màn ăn mừng của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phút 40, tỷ số được nâng lên 4-0 sau pha thoát xuống của Nguyễn Tấn Minh, đón đường chuyền của Mai Hoàng và dứt điểm cận thành chính xác.

Trọng Tuấn ghi bàn thắng trên chấm phạt đền. Ảnh: Đức Anh

Hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 65, từ quả phạt góc, Quốc Trung treo bóng chính xác để Phùng Văn Nam bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 5.

Chỉ 5 phút sau, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục được hưởng phạt đền khi Phan Duy Hào bị phạm lỗi trong vòng cấm, Trương Văn Tuyển thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 6-0.

Lê Văn Quý khiến cho hàng thủ U21 Đào Hà vất vả để chống đỡ. Ảnh: Đức Anh

Những phút cuối, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 7-0. Từ quả phạt góc, bóng bật ra tuyến hai, Trần Nam Hải tung cú sút xa căng như kẻ chỉ, xuyên qua hàng thủ đối phương bay thẳng vào lưới, khép lại trận đấu đầy hứng khởi của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.

Với chiến thắng đậm này, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, hiệu số +11, xếp trên U21 PVF nhờ chỉ số phụ, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025.