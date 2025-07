Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An khởi đầu thuận lợi khi thắng đậm U21 Công An Hà Nội U21 Sông Lam Nghệ An có màn ra quân ấn tượng tại vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025 khi thắng đậm U21 Công An Hà Nội với tỷ số đậm 4-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B. Trận đấu diễn ra vào chiều 4/7, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U21 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Vòng loại Giải U21 Quốc gia 2025 khởi tranh với nhiều cặp đấu đáng chú ý, trong đó cuộc so tài giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Công An Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nằm ở bảng B - bảng đấu được xem là “khó nhằn” với sự hiện diện của chủ nhà U21 PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Đào Hà và U21 Công An Hà Nội, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn hiểu rằng, một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng cho hành trình giành vé vào vòng chung kết.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: Đức Anh

HLV Phạm Anh Tuấn đã tung vào sân đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-4-2 nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đáng chú ý, trong danh sách xuất phát có đến 6 cầu thủ đang thuộc biên chế đội 1 Sông Lam Nghệ An.

Trọng Sơn ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Trấn giữ khung thành là thủ môn Nguyễn Hữu Hậu, đã được chinh chiến tại V-League. Bộ tứ vệ gồm Nguyễn Mai Hoàng, Lê Nguyên Hoàng, Võ Tiến Thắng và Nguyễn Tấn Minh. Tuyến giữa gồm Trần Nam Hải, Nguyễn Trọng Tuấn, Lê Văn Quý và Nguyễn Trọng Sơn. Trên hàng công là bộ đôi tiền đạo Phan Duy Hào và Phùng Văn Nam.

Trọng Sơn lập cú đúp cho U21 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Với đội hình chất lượng, U21 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 4. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, Trọng Sơn bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú cứa lòng cực kỳ đẳng cấp đưa bóng đi vào góc xa, mở tỷ số trận đấu.

Bốn phút sau, U21 Công An Hà Nội có cơ hội vàng để gỡ hòa khi cầu thủ Nguyễn Hoàng Chiến đối mặt thủ môn Hữu Hậu, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng vọt xà.

Với đẳng cấp vượt trội, U21 Sông Lam Nghệ An dù chơi thong dong vẫn dễ dàng tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đối phương.

Phan Duy Hào ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U21 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau nhiều pha bỏ lỡ, đến phút 14, cách biệt được nhân đôi. Hậu vệ Mai Hoàng có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để Duy Hào băng vào đệm lòng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức ép liên tục khiến cầu môn của Công An Hà Nội không thể đứng vững và đến phút 30, Trọng Sơn một lần nữa tỏa sáng. Từ đường chuyền có điểm rơi bên cánh trái, tiền vệ này khống chế gọn gàng rồi tung cú sút kỹ thuật khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn, 3-0 cho U21 SLNA.

Trọng Sơn có ngày thi đấu ấn tượng cho U21 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp hai, U21 SLNA vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 60, sau đường chọc khe tinh tế từ tuyến giữa, Lê Văn Quý thoát xuống đối mặt thủ môn rồi lạnh lùng dứt điểm, ấn định tỷ số 4-0.

Những phút còn lại, các học trò của HLV Phạm Anh Tuấn vẫn tạo thêm nhiều cơ hội "ngon ăn", nhưng không thể nới rộng tỷ số. Dù vậy, chiến thắng đậm đà là quá đủ để khẳng định sức mạnh và sự sẵn sàng của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu năm nay.

Hậu vệ Tấn Minh lên công về thủ nhịp nhàng bên hành lang cánh phải. Ảnh: Đức Anh

Với 3 điểm có được cùng hiệu số +4, U21 Sông Lam Nghệ An tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Dù U21 PVF cũng có chiến thắng ở lượt trận đầu nhưng đội bóng xứ Nghệ xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Chiến thắng trước một đối thủ không dễ chơi như U21 Công An Hà Nội là màn khởi đầu hoàn hảo cho hành trình chinh phục tấm vé vào vòng chung kết của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn.