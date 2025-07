Thể thao U21 Sông Lam Nghệ An vượt qua U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh trong ngày ra quân Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025 U21 Sông Lam Nghệ An vượt qua chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh trong ngày ra quân Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025. Trận đấu diễn ra vào chiều 19/7, trên sân vận động Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.

Ở giai đoạn vòng loại, đội bóng của U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu ở bảng B và giành thành tích bất bại sau 4 lượt trận, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó, giành 8 điểm và xếp thứ nhì bảng, chỉ sau U21 PVF.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U21 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tiến đến vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2025, U21 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng A cùng với các đội: Chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh, U21 SHB Đà Nẵng và U21 PVF-CAND. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối "dễ thở" cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Tại trận đấu ra quân ở vòng chung kết, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với chủ nhà U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Đây là cuộc so tài hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho chiếc vé đi tiếp ở bảng A của U21 Sông Lam Nghệ An.

Chính vì vậy, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã tung ra đội hình với nhiều trụ cột. Trong đó có tới 6 cầu thủ đang thi đấu cho Đội 1 Sông Lam Nghệ An được xếp vào đội hình xuất phát.

Cụ thể gồm: Thủ môn Hữu Hậu, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ Nguyễn Mai Hoàng, tiền vệ Trần Nam Hải, Quang Vinh, Long Vũ.

Bên cạnh đó, những cầu thủ thường được đá chính ở vòng loại như trung vệ Tiến Thắng, hậu vệ Tấn Minh, tiền vệ Văn Quý, tiền đạo Phan Duy Hào, Trọng Sơn cũng đều có tên ra sân trong trận đầu tiên của vòng chung kết.

Để cân bằng cho khả năng phòng ngự và tấn công, Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 để tiếp cận trận đấu.

Với quyết tâm sẽ giành được kết quả khả quan trong ngày ra quân, U21 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc đầy chủ động trước đội chủ nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn với khả năng kiểm soát bóng vượt trội đã gây sức ép lớn lên phần sân của U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh.

Để khắc chế sức mạnh từ đối thủ, đội chủ nhà đã dùng số đông cầu thủ, lùi sâu để đảm bảo mặt trận phòng ngự. Dẫu vậy, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn tạo được vô số cơ hội trước khung thành của Hoa Xuân Tín (U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh).

Trong đó, ở phút 16, từ tình huống chuyền bóng điểm rơi vượt qua hàng thủ đối phương của Trần Nam Hải, đưa bóng đến chân của Văn Quý. Tuy nhiên, trước pha đối mặt với thủ môn Hoa Xuân Tín, tiền đạo mang áo số 19 đã không thể có được cú dứt điểm theo ý muốn.

Chưa thể ghi bàn, các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn miệt mài với những pha tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Phút 41, từ đường đi bóng xuống đáy biên của Văn Quý, tiền đạo này thực hiện cú trả ngược cho tuyến hai. Quang Vinh băng vào đúng nhịp rồi tung cú ra chân nhanh, nhưng bóng đi không chính xác.

Chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau, từ tình huống phạt góc của U21 Sông Lam Nghệ An, bóng được treo vào giữa khung thành, Tiến Thắng băng cắt đầy dũng mãnh, rồi thực hiện cú đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Hoa Xuân Tín.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nên U21 Sông Lam Nghệ An đành phải chấp nhận hoà 0-0 sau khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng và tổ chức dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Nhiều phương án tấn công được các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn triển khai.

Sau nhiều pha bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đến phút 62, U21 Sông Lam Nghệ An đã khai thông được thế bế tắc. Từ tình huống phạt góc, bóng được treo vào giữa khung thành, cầu thủ xứ Nghệ thực hiện cú đánh đầu ngược, nhưng bóng đi trúng xà ngang. Rất may sau đó, bóng tìm đến Phan Duy Hào, tiền đạo này không khó khăn khi đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của các học trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã không được duy trì quá lâu. Vào phút 71, U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ cú chọc khe của đồng đội, Quang Khôi thoát xuống đối mặt với thủ môn Hữu Hậu rồi tung cú sút kỹ thuật làm tung lưới U21 Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn quân bình tỷ số, U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh chủ động chơi co cụm để bảo toàn tỷ số hòa. Tuy nhiên, trước sức ép mạnh mẽ từ đối thủ, đội chủ nhà đã không thể có được điều mình cần.

Trong đó, vào phút 82, U21 Sông Lam Nghệ An đã nâng được tỷ số lên thành 2-1. Xuất phát từ pha chọc khe chếch bên cánh trái, Trọng Sơn băng xuống thực hiện cú ra chân kỹ thuật, thủ môn Hoa Xuân Tín xuất sắc đẩy bóng ra, nhưng Trọng Tuấn đã có mặt kịp thời để đệm lòng chính xác làm tung lưới U21 CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh.

Những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành. Trận đấu đã khép lại tỷ số 2-1 nghiêng về U21 Sông Lam Nghệ An./.