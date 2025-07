Thể thao Thất bại cay đắng trước U21 PVF-CAND: Bài học đắt giá cho U21 Sông Lam Nghệ An Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã phải nhận trận thua 2-4 trước U21 PVF-CAND. Thất bại này khiến cho U21 Sông Lam Nghệ An gặp nhiều bất lợi tại vòng chung kết giải U21 Quốc gia năm nay.

Hàng thủ mơ ngủ, khởi đầu như ác mộng

Dù có được sự hưng phấn sau chiến thắng trận mở màn, nhưng những điểm yếu của U21 Sông Lam Nghệ An lại tiếp tục lộ rõ, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự. Chỉ sau 21 phút đầu tiên, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã để đối phương chọc thủng lưới tới 3 lần, trong đó, có không ít tình huống xuất phát từ sự thiếu tập trung và phối hợp lỏng lẻo giữa các vị trí.

U21 Sông Lam Nghệ An đã phải nhận trận thua 2-4 trước U21 PVF-CAND. Ảnh: VFF

Thủ môn Nguyễn Hữu Hậu, người được kỳ vọng là chốt chặn đáng tin cậy, lại có một ngày thi đấu dưới sức và kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ tai hại. Việc bị dẫn trước 0-3 quá sớm đã khiến thế trận của U21 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn vỡ vụn, dù những nỗ lực vùng lên sau đó giúp họ ghi được 2 bàn thắng danh dự để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

Mất điểm, mất quân và mất cả lợi thế

Trận thua không chỉ khiến U21 Sông Lam Nghệ An đánh mất vị trí dẫn đầu bảng A, mà còn đẩy họ vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã tụt xuống vị trí thứ ba và buộc phải giành ít nhất 1 điểm ở lượt đấu cuối để nắm chắc suất đi tiếp.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh ghi bàn nhưng không thể giúp U21 Sông Lam Nghệ An giành được 1 điểm. Ảnh: VFF

Thế nhưng, thử thách dành cho đội bóng trẻ xứ Nghệ không chỉ nằm ở yếu tố điểm số. Việc thủ môn Hữu Hậu bị treo giò do thẻ đỏ, cùng với đó là tiền vệ Lê Đình Long Vũ cũng vắng mặt vì đủ 2 thẻ vàng sẽ khiến đội hình của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sứt mẻ nghiêm trọng. Với những sự vắng mặt này, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự cũng như lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An ở trận đấu sắp tới.

Không chỉ tổn thất về mặt nhân sự, việc để thua với tỷ số đậm còn ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. Đây là điều mà Ban Huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An cần phải khắc phục nhanh chóng nếu không muốn đội nhà sớm dừng bước.

Cửa đi tiếp vẫn sáng, nhưng chông gai chực chờ

Dẫu vậy, cơ hội vào tứ kết vẫn chưa khép lại với U21 Sông Lam Nghệ An. Với hiệu số bàn thắng bại đang nhỉnh hơn so với các đội ở bảng B và bảng C, chỉ cần giành được 1 trận hòa ở lượt đấu cuối, đội bóng trẻ xứ Nghệ gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp.

Cơ hội đi tiếp là vẫn rất rộng mở cho U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VFF

Thế nhưng, nếu không thể giành ngôi đầu bảng A, U21 Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ phải đụng độ với những đối thủ mạnh như U21 PVF hoặc U21 Thể Công Viettel. Với đội hình sứt mẻ và tinh thần thi đấu chưa thực sự vững vàng, đây sẽ là thử thách không nhỏ cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn và các học trò.

Bài học cần thiết cho hành trình phía trước

Có thể nói, thất bại trước U21 PVF-CAND là cú "vấp ngã" cần thiết để các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An nhìn nhận lại bản thân. Bóng đá trẻ luôn là nơi để rèn luyện và trưởng thành, và những trận thua như thế này đôi khi lại mang đến giá trị nhiều hơn một chiến thắng dễ dàng. Đây là lúc các cầu thủ cần thể hiện bản lĩnh, khả năng vượt khó và tinh thần vượt lên chính mình – những yếu tố làm nên thương hiệu của bóng đá xứ Nghệ bao năm qua.

Trận thua này sẽ là bài học để cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An tiến bộ hơn trong tương lai. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chắc chắn sẽ có những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật cũng như nhân sự để khắc phục các vấn đề đã lộ rõ. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng sẽ là "phép thử" thực sự cho tham vọng tiến xa tại giải của U21 Sông Lam Nghệ An. Nếu vượt qua được khó khăn, đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn có thể viết tiếp hành trình tại vòng chung kết năm nay theo cách đầy ấn tượng.