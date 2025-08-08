Thể thao Sông Lam Nghệ An "chốt" ngoại binh đến từ Nam Mỹ Sau khi thanh lý hợp đồng với Kuku và Zaracho, CLB SLNA chỉ giữ lại một mình Olaha để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hôm nay, đội bóng xứ Nghệ mới bổ sung thêm 1 ngoại binh mới, đó là cầu thủ người Colombia, Carlos Enrique Rentería Olaya.

Carlos Enrique Rentería Olaya từng là tuyển thủ U21 của Colombia vào năm 2014. Ảnh: Hải Hưng



Carlos Enrique Rentería Olaya sinh năm 1995, có chiều cao 1m78. Anh là mẫu là cầu thủ khá đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ. Carlos Enrique Rentería Olaya từng là tuyển thủ U21 của Colombia vào năm 2014, giành chức Vô địch quốc gia Colombia cùng CLB Deportes Tolima vào các năm 2015, 2018 trước khi gia nhập một số CLB ở Mexico, Brazil và Bồ Đào Nha.

Carlos Enrique Rentería Olaya mặc áo số 77. Ảnh: Hải Hưng



Gia nhập Sông Lam Nghệ An, Carlos Enrique Rentería Olaya mặc áo số 77. Bên cạnh Carlos Enrique Rentería Olaya, hiện tại Câu lạc bộ xứ Nghệ đang gấp rút hoàn tất các thủ tục với 1 trung vệ và 1 tiền đạo - hai tuyển thủ Trinidad và Tobago là Moore Reon Dale (sinh năm 1996) và Garcia Justin Julian (sinh năm 1995) để kịp đăng ký 4 ngoại binh cho mùa giải mới V.League 2025-2026 sẽ khởi tranh sau đây hơn 1 tuần nữa.