Trong nước Lịch sử đối đầu Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam: Xứ vạn đảo lép vế Trận đấu giữa Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam luôn là cuộc chạm trán chênh lệch, nơi đội bóng áo đỏ thể hiện đẳng cấp vượt trội cả về phong độ lẫn thành tích.

Phong độ hai đội

ĐT nữ Việt Nam đang cho thấy sự ổn định và đẳng cấp của một trong những đội bóng hàng đầu khu vực. Trong 5 trận gần nhất, các học trò của HLV Mai Đức Chung giành 4 chiến thắng với những tỷ số ấn tượng như 6-0 trước Campuchia, 4-0 trước Guam và 7-0 trước Maldives. Họ ghi tổng cộng 21 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần – minh chứng cho cả hàng công bùng nổ và hàng thủ chắc chắn. Lối chơi của tuyển nữ Việt Nam không chỉ gắn kết mà còn ngày càng hiện đại nhờ sự bổ sung nhân tố trẻ cùng kinh nghiệm dày dạn của các trụ cột như Hải Yến hay Kim Thanh.

Trong khi đó, Nữ Indonesia lại có phong độ thiếu thuyết phục. Họ mới nhận thất bại 0-7 trước Thái Lan và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (trước Kyrgyzstan 1-0). Hàng thủ của đội bóng xứ vạn đảo thường xuyên mắc sai lầm, để lọt lưới tới 12 bàn trong 3 trận gần nhất. Dù nỗ lực làm mới đội hình và tăng cường thể lực, nhưng so với mặt bằng chung của Đông Nam Á, tuyển nữ Indonesia vẫn đang ở nhóm dưới và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa Nữ Indonesia vs Nữ Việt Nam cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của đội bóng áo đỏ. Hai đội từng gặp nhau vào ngày 29/11/2019, và ở trận đấu đó, Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-0 ngay trên đất Indonesia. Kết quả này phản ánh đúng sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội.

Trong nhiều năm qua, Nữ Việt Nam luôn là đối thủ "trên tầm" so với Indonesia ở mọi cấp độ. Sự khác biệt về chiến thuật, thể lực và chất lượng cầu thủ khiến những lần chạm trán giữa hai đội thường diễn ra một chiều. Dù bóng đá nữ Indonesia đã có những bước chuyển mình nhẹ, nhưng để thu hẹp khoảng cách với tuyển nữ Việt Nam vẫn là một hành trình dài.