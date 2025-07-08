Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Bayer Leverkusen: Mưa bàn thắng Trận đấu giao hữu giữa Chelsea vs Bayer Leverkusen diễn ra vào 1h00 ngày 8/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Bayer Leverkusen mới nhất

Chelsea tiếp tục chi tiêu mạnh tay, với tổng số tiền lên đến gần 250 triệu bảng cho 8 bản hợp đồng mới, trong đó Joao Pedro nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt trên sân nhà.

Moises Caicedo và Enzo Fernandez là những trụ cột nơi hàng tiền vệ mùa trước, và họ sẽ tiếp tục được sử dụng để nâng cao thể lực trước thềm mùa giải mới.

Reece James dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng, và có thể sẽ góp mặt trong hàng phòng ngự cùng với Nathaniel Chalobah, Levi Colwill và Marc Cucurella.

Phía Leverkusen, tân binh Malik Tillman có thể ra mắt ở một trong hai vị trí hỗ trợ phía sau tiền đạo Christian Kofane.

Trong bối cảnh Xhaka đã rời đội, hai tiền vệ giàu kinh nghiệm Exequiel Palacios và Robert Andrich là những ứng viên hàng đầu cho tuyến giữa.

Trung vệ Jarell Quansah – một trong những bản hợp đồng mới – nhiều khả năng sẽ đá chính ở trung tâm hàng thủ ba người, cùng với Piero Hincapie và Edmond Tapsoba.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Bayer Leverkusen mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Gittens; Pedro

Bayer Leverkusen:

Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapie; Arthur, Palacios, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Kofane

Nhận định bóng đá Chelsea vs Bayer Leverkusen mới nhất

Màn trình diễn của Chelsea trước PSG đã mang lại sự tự tin lớn cho HLV Enzo Maresca trước thềm mùa giải 2025-26, khi nhiều người xem nhà vô địch Champions League là đội mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, Chelsea đã ghi tới ba bàn trong hiệp một và không để đại diện Pháp tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong 45 phút đầu.

Một số cổ động viên lo ngại rằng việc tham dự Club World Cup có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mùa giải sắp tới, khi các cầu thủ của Maresca đã thi đấu nhiều hơn so với các đối thủ trong nước.

Chelsea kết thúc Premier League mùa trước ở vị trí thứ 5 với 69 điểm – nhiều hơn 6 điểm so với mùa 2023-24 – và chỉ kém đội nhì bảng Arsenal đúng 5 điểm.

Ghi được 64 bàn và để thủng lưới 43 lần, Chelsea kết thúc mùa giải với thành tích ghi bàn xếp thứ 7 (đồng hạng) và hàng thủ tốt thứ 3 tại giải đấu, chỉ kém nhà vô địch Liverpool đúng 2 bàn thua.

Phong độ cuối mùa 2024-25 của Chelsea cực kỳ ấn tượng, khi họ đã thắng 14 trong 16 trận gần nhất và chỉ thua 2 lần trong giai đoạn đó.

Một chiến thắng trước Leverkusen sẽ giúp Chelsea kéo dài chuỗi thắng trên sân nhà Stamford Bridge lên 5 trận, và là chiến thắng thứ 11 trong 13 trận sân nhà gần nhất.

Leverkusen đã trải qua một mùa giải 2024-25 đầy khó khăn khi bị Bayern Munich tước mất ngôi vương Bundesliga, kết thúc mùa giải với khoảng cách 23 điểm so với Hùm xám.

Đội bóng này sa sút ở mọi phương diện, khi chỉ ghi được 72 bàn và thủng lưới tới 43 lần tại Bundesliga – kém 17 bàn và nhiều hơn 19 bàn thua so với thành tích của mùa giải 2023-24.

Cựu HLV Manchester United – Erik ten Hag – được bổ nhiệm thay thế cho Xabi Alonso, người đã rời Leverkusen để dẫn dắt Real Madrid.

Các ngôi sao như Jeremie Frimpong, Florian Wirtz và Granit Xhaka cũng đã rời CLB trong mùa hè này, khiến lực lượng của Leverkusen suy yếu đáng kể.

Ten Hag đã dẫn dắt đội bóng thi đấu 4 trận giao hữu tiền mùa giải. Dù để thua 1-5 trước đội trẻ Flamengo ở trận đầu tiên hôm 18/7, họ đã giành 3 chiến thắng liên tiếp sau đó, ghi 7 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Leverkusen bất bại trong 4 trận sân khách cuối cùng của mùa giải 2024-25, nhưng có tới 3 trận hòa trong chuỗi đó.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Bayer Leverkusen mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Bayer Leverkusen như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-1 Bayer Leverkusen

WhoScore: Chelsea 2-2 Bayer Leverkusen

Chelsea 2-2 Bayer Leverkusen Báo chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-2 Bayer Leverkusen

Xem trực tiếp Chelsea vs Bayer Leverkusen khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Bayer Leverkusen trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 1h00 ngày 8/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.