Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayern Munich vs Tottenham: Hùm xám hụt hơi Trận đấu giao hữu giữa Bayern Munich vs Tottenham diễn ra vào 23h30 ngày 7/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Tottenham mới nhất

Musiala sẽ phải nghỉ dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng mà anh dính phải trong trận thua PSG tại Club World Cup tháng trước. Hiroki Ito và Alphonso Davies cũng vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

Tân binh Diaz là bản hợp đồng đội một duy nhất mà Bayern mang về mùa hè này. Cựu cầu thủ Liverpool đã có lần đầu ra sân cùng các đồng đội mới trong chiến thắng trước Lyon cuối tuần qua.

Tuy nhiên, cầu thủ gây ấn tượng lại là một cựu ngôi sao chạy cánh khác của Premier League – Olise. Anh vào sân từ ghế dự bị và ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1, và sẽ được dự đoán đá chính ở trận này.

Joao Palhinha dự kiến sẽ có lần đầu tiên ra sân trong màu áo Spurs – và đối đầu ngay với đội bóng mà anh vừa rời đi theo dạng cho mượn chỉ vài ngày trước.

Mathys Tel đã hoàn tất chuyển nhượng chính thức từ Bayern sang Spurs trong mùa hè này, và tiền đạo trẻ nhiều khả năng sẽ trở lại sân Allianz Arena rất sớm trong trận giao hữu này.

James Maddison sẽ không góp mặt do chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải trong trận gặp Newcastle. Anh sẽ cùng Dejan Kulusevski và Radu Dragusin vắng mặt dài hạn vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Tottenham mới nhất

Bayern Munich:

Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Bischof; Olise, Kane, Diaz

Tottenham Hotspur:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma, Sarr; Johnson, Tel, Kudus

Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Tottenham mới nhất

Đã một tháng kể từ khi Bayern bị Paris Saint-Germain đánh bại ở tứ kết Club World Cup, trong một ngày bị lu mờ bởi chấn thương nghiêm trọng của Jamal Musiala.

Đội bóng của Vincent Kompany chỉ mới trở lại thi đấu vào cuối tuần qua, giành chiến thắng 2-1 trước Lyon trong trận giao hữu đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải.

Spurs sẽ là đối thủ tiếp theo, trước khi CLB vệ tinh Grasshoppers trở thành bài kiểm tra cuối cùng cho Kompany và các học trò trước khi bước vào mùa giải mới tại Đức, nơi Bayern sẽ đá trận khai màn – Siêu Cúp gặp Stuttgart.

Bayern bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng một thử thách khó khăn trước RB Leipzig vào ngày 22 tháng 8, nhưng chỉ giữ được chức vô địch Bundesliga có thể sẽ không đủ với Kompany mùa này, sau khi đội bóng gây thất vọng ở Champions League năm ngoái.

Luis Diaz cũng đã gia nhập Bayern với mức phí rất lớn, cùng với Harry Kane và Michael Olise, trở thành một trong những bản hợp đồng đình đám mới nhất từ Premier League. Số tiền đầu tư đó cần phải được chuyển hóa thành những màn trình diễn tốt hơn, đặc biệt là tại đấu trường châu Âu.

Bayern sẽ gặp lại Spurs sau khi hai đội đã chạm trán hai lần vào mùa hè năm ngoái, với cả hai trận đều thuộc về đại diện nước Đức. Tuy nhiên, cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa họ chính là chiến thắng 7-2 của Bayern tại Bắc London ở Champions League 2019.

Spurs hiện tại là một tập thể rất khác, họ lại tiếp tục thay huấn luyện viên vào mùa hè này, bổ nhiệm Thomas Frank thay cho Ange Postecoglou – người mà dù giành được chức vô địch Europa League vẫn không thể che lấp vị trí thứ 17 đầy thất vọng ở Premier League.

Với trận Siêu Cúp châu Âu gặp PSG sẽ diễn ra vào giữa tuần sau, đây là trận giao hữu cuối cùng của Spurs trước khi mùa giải mới khởi tranh. Dù từng đánh bại Arsenal tại Hồng Kông, đó lại là chiến thắng duy nhất trong bốn trận gần đây, còn lại là hòa với Wycombe Wanderers, Luton Town và Newcastle United.

Burnley sẽ là đối thủ của họ ở vòng mở màn Premier League, chỉ vài ngày sau khi Spurs chạm trán PSG tại Udine. Họ cũng sẽ bước vào các trận đấu này mà không có đội trưởng Son Heung-min, người sẽ chuyển sang khoác áo LAFC sau 10 năm gắn bó với câu lạc bộ.

Dự đoán tỉ số Bayern Munich vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayern Munich vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Bayern Munich 2-1 Tottenham

WhoScore: Bayern Munich 1-1 Tottenham

Bayern Munich 1-1 Tottenham Báo chúng tôi dự đoán: Bayern Munich 1-1 Tottenham

Xem trực tiếp Bayern Munich vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayern Munich vs Tottenham trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 23h30 ngày 7/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.