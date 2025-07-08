Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs Borussia Monchengladbach: Thắng vào phút cuối Trận đấu giao hữu giữa Brentford vs Borussia Monchengladbach diễn ra vào 1h30 ngày 8/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs Borussia Monchengladbach mới nhất

Brentford hy vọng tiền vệ sáng tạo Mikkel Damsgaard có thể tạo ra mối liên kết hiệu quả với trung phong Igor Thiago.

Fabio Carvalho và Keane Lewis-Potter nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá dạt cánh như ở trận gần nhất, hỗ trợ cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Yehor Yarmolyuk và Mathias Jensen.

Cựu thủ môn Liverpool – Caoimhin Kelleher – đã chiếm được vị trí số 1 trong khung gỗ và có thể tiếp tục bắt chính sau cặp trung vệ Sepp van den Berg và Nathan Collins.

Về phía đội khách, tân binh Shuto Machino – tiền đạo vừa chuyển đến từ Holstein Kiel với mức phí gần 7 triệu bảng – sẽ lĩnh xướng hàng công.

Cầu thủ này nhiều khả năng sẽ đá cùng Robin Hack, Franck Honorat và Kevin Stoger ở tuyến trên.

Trong khi đó, Rocco Reitz và Philipp Sander là hai cái tên sáng giá nhất để đảm nhận vai trò đánh chặn ở tuyến giữa, hỗ trợ cặp trung vệ Nico Elvedi và Marvin Friedrich.

Đội hình dự kiến Brentford vs Borussia Monchengladbach mới nhất

Brentford:

Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Henry; Carvalho, Yarmolyuk, Jensen, Lewis-Potter; Damsgaard; Thiago

Borussia Monchengladbach:

Nicolas; Scally, Elvedi, Friedrich, Netz; Reitz, Sander; Honorat, Stoger, Hack; Machino

Nhận định bóng đá Brentford vs Borussia Monchengladbach mới nhất

Brentford đã có một mùa giải 2024-25 đầy ấn tượng khi cán đích ở vị trí thứ 10 với 56 điểm – thành tích cao thứ hai trong lịch sử thi đấu tại giải Ngoại hạng – và họ từng nằm trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu trong phần lớn mùa giải.

Tuy nhiên, bất chấp những màn trình diễn tích cực, người hâm mộ vẫn lo ngại về mùa giải 2025-26 sau khi HLV Thomas Frank rời đội để dẫn dắt Tottenham Hotspur hồi đầu hè. Trợ lý HLV Keith Andrews đã được bổ nhiệm thay thế từ ban huấn luyện nội bộ của CLB.

Mùa trước, đội bóng London nằm trong nhóm có hàng công mạnh nhất giải, ghi được 66 bàn – thành tích đứng thứ năm (đồng hạng) tại Premier League.

Tuy nhiên, việc mất Bryan Mbeumo có thể ảnh hưởng lớn đến hàng công, trong khi tương lai của Yoane Wissa vẫn chưa rõ ràng. Nếu mất cả hai tiền đạo này, Brentford sẽ gặp khó khăn đáng kể trên hàng tấn công.

Ở tuyến phòng ngự, Brentford là đội có hàng thủ kém thứ tám tại Premier League mùa trước với 57 bàn thua. Dù vậy, họ mới chỉ thủng lưới một lần trong hai trận giao hữu tiền mùa giải vừa qua.

Brentford thắng một và hòa một trong loạt trận giao hữu - ghi hai bàn – và dù họ từng thắng 2 trong 3 trận sân nhà cuối mùa trước, thì trước đó lại hòa 3 và thua tới 6 trong 9 trận sân nhà tại Gtech.

Về phía đội khách, mùa giải Bundesliga 2024-25 của Borussia Monchengladbach đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt so với mùa trước, với tổng điểm 45 – nhiều hơn 11 điểm so với mùa giải 2023-24.

Đội bóng của HLV Gerardo Seoane chỉ kém vị trí dự Conference League (hạng 6) đúng 7 điểm. Họ ghi được 55 bàn – nhiều hơn ba trong số năm đội đứng trên.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là vấn đề, khi Monchengladbach là đội có số bàn thua nhiều nhất trong top 14 với 57 lần thủng lưới, dù con số này vẫn ít hơn 10 bàn so với mùa 2023-24.

CLB nước Đức không quá sôi động trên thị trường chuyển nhượng, chỉ chi hơn 11,5 triệu bảng để mang về 4 tân binh trong mùa hè này.

HLV Seoane đang có một giai đoạn tiền mùa giải rất thành công khi đội bóng đã chơi 6 trận giao hữu và giành 5 chiến thắng, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận thắng.

Monchengladbach kết thúc mùa giải 2024-25 mà không thắng trong 4 trận sân khách cuối cùng, trong đó họ thua cả 3 trận gần nhất với tổng tỷ số 8-5.

Dự đoán tỉ số Brentford vs Borussia Monchengladbach mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs Borussia Monchengladbach như sau:

Sportsmole: Brentford 2-3 Borussia Monchengladbach

WhoScore: Brentford 3-2 Borussia Monchengladbach

Brentford 3-2 Borussia Monchengladbach Báo chúng tôi dự đoán: Brentford 3-2 Borussia Monchengladbach

Xem trực tiếp Brentford vs Borussia Monchengladbach khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs Borussia Monchengladbach trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 1h30 ngày 8/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.