Thể thao Sông Lam Nghệ An và cái duyên với các cầu thủ Trung Mỹ - Caribe Sông Lam Nghệ An đang hướng tới việc chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago nhằm hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Nhiều cơ sở cho thấy, hai tân binh này có thể tiếp nối chuỗi thành công mà các cầu thủ đến từ khu vực Trung Mỹ - Caribe từng tạo dựng ở đội bóng xứ Nghệ.

Cái duyên với các cầu thủ đến từ Trung Mỹ và Caribe

Trong làng bóng đá Việt Nam, Sông Lam Nghệ An được xem là một trong những câu lạc bộ “có duyên” nhất với nguồn cầu thủ đến từ Trung Mỹ và Caribe. Lịch sử đội bóng đã ghi nhận không ít bản hợp đồng để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần làm nên những mùa giải rực rỡ.

Dấu mốc đầu tiên phải kể đến chính là bộ đôi tiền đạo người Jamaica - Kavin Bryan và Fagan Andre Diego. Ở mùa V.League 2011, cả hai đã góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch quốc gia. Fagan ghi 10 bàn thắng, còn Kavin Bryan kịp để lại dấu ấn với 7 bàn chỉ sau 12 trận ra sân. Thời điểm ấy, SLNA là một trong những CLB tiên phong mở cửa đón dòng ngoại binh từ khu vực Trung Mỹ - Caribe.

Tiếp nối thành công đó, đội bóng chiêu mộ tiền vệ Hughtun Hector (Trinidad & Tobago) - một trong những ngoại binh được yêu mến bậc nhất lịch sử CLB. Không chỉ xuất sắc trên sân, Hector còn ghi điểm bằng tính cách hòa đồng, gần gũi, được khán giả xem như “người nhà”. Ngày anh rời sân Vinh cũng là một trong những khoảnh khắc khiến cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều nuối tiếc.

Bộ đôi tiền đạo người Jamaica Kavin Bryan và Fagan Andre Diego góp công lớn đưa Sông Lam Nghệ An vô địch V.League 2011. Ảnh tư liệu: Hải Thịnh

Gần đây, bản hợp đồng đáng chú ý từ khu vực này là tiền đạo Jeremie Lynch (Jamaica). Dù chỉ khoác áo SLNA nửa mùa, Lynch đã kịp để lại dấu ấn trước khi bùng nổ trong màu áo Hải Phòng và Than Quảng Ninh ở các mùa sau. Ngoài ra, những gương mặt như Shackeil Henry hay Willis Plaza (Trinidad & Tobago) cũng hoàn thành khá tròn vai khi thi đấu tại sân Vinh.

Không phải ngẫu nhiên SLNA lại duyên nợ với thị trường cầu thủ từ khu vực Trung Mỹ - Caribe. Thứ nhất, đây là “vùng đất” còn khá mới với bóng đá Việt Nam, giúp CLB tìm được ngoại binh chất lượng với chi phí hợp lý - yếu tố quan trọng với một đội bóng không dư dả tài chính. Thứ hai, cầu thủ Trung Mỹ - Caribe thường sở hữu tốc độ, sức mạnh và nền tảng thể lực dồi dào - những phẩm chất rất hợp với lối chơi giàu năng lượng của SLNA.

Nhờ những yếu tố ấy, SLNA không chỉ là người tiên phong mà còn được xem là một trong những đội bóng Việt Nam khai thác hiệu quả nhất nguồn nhân lực từ khu vực này.

Kỳ vọng đặt vào Moore Reon Dale và Garcia Justin Julian

Bước vào mùa giải mới, người hâm mộ xứ Nghệ có quyền kỳ vọng vào hai tân binh: Moore Reon Dale (sinh năm 1996) và Garcia Justin Julian (sinh năm 1995) – những tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago vừa thi đấu cho CLB hàng đầu nước này, Defence Force F.C.

Trung vệ Garcia Justin Julian được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2024-2025. Ảnh: thettfa.com

Trong đó, trung vệ Garcia Justin Julian đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2024-2025 của giải Ngoại hạng Trinidad & Tobago, sau khi góp công lớn đưa Defence Force F.C lên ngôi vô địch. Đây hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự SLNA trước thềm mùa giải.

Nếu nhanh chóng hòa nhập và phát huy sở trường, bộ đôi tân binh này hoàn toàn có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng, tiếp nối truyền thống “cầu thủ Trung Mỹ - Caribe” thành công ở sân Vinh.

Khi mùa giải mới đang cận kề, khán giả xứ Nghệ háo hức chờ đợi màn chào sân Vinh của các tân binh. Hy vọng rằng, đây sẽ là mùa bóng thành công cho cả các gương mặt mới lẫn tập thể SLNA dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật./.