Cựu HLV tuyển Việt Nam Henrique Calisto: 'Tôi rất ấn tượng với CLB Công an Hà Nội'; HLV Mai Đức Chung ‘bắt bài’ tuyển Thái Lan

Sunderland gây choáng

Đội bóng mới thăng hạng Premier League vượt qua đương kim vô địch Liverpool về thực chi cho chuyển nhượng trong hè 2025, tạo nên hiện tượng đáng chú ý trong bóng đá Anh.

Sunderland vừa chính thức công bố việc chiêu mộ hậu vệ trái Arthur Masuaku.

Sunderland vừa chính thức công bố việc chiêu mộ hậu vệ trái Arthur Masuaku, đánh dấu bản hợp đồng thứ 10 của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Cầu thủ 31 tuổi ký hợp đồng hai năm với đội bóng chủ sân The Light, kèm khoản phí chuyển nhượng 6 triệu euro.

Masuaku là bản hợp đồng thứ 10 của Sunderland mùa hè này, sau các tân binh Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs và Marc Guiu.

Sự xuất hiện của Masuaku khiến Sunderland vượt mốc mua sắm 145,5 triệu euro hè này, xếp thứ 5 trong danh sách các đội Premier League chi mạnh tay nhất, sau MU, Arsenal, Man City và Liverpool.

Ngoại binh chất lượng đổ bộ V-League: Được và mất với cầu thủ nội

V-League 2025/26 rất đáng xem khi xuất hiện hàng loạt ngoại binh.

Dù ngoại binh vẫn là nhóm cầu thủ rất quan trọng tại V.League, nhưng có thể thấy ở vài mùa gần đây, giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam không có quá nhiều những gương mặt nổi trội.

Chung Nguyen Do là một trong số những cầu thủ Việt kiều mới trở về đang được kỳ vọng lớn.

Bên cạnh nhóm các ngoại binh cũ, V-League đang chứng kiến rất nhiều bản hợp đồng "bom tấn", cũng như trải khá rộng thay vì rơi vào một nhóm CLB giàu tiềm lực như Nam Định, CAHN, Hà Nội FC hay Viettel.

Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề cũng không hề nhỏ. Làn sóng ngoại binh có thể làm giảm cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ Việt Nam, khi áp lực thành tích, cũng như việc bỏ ra hàng triệu USD chiêu mộ, các CLB dĩ nhiên ưu tiên tuyệt đối cho nhóm cầu thủ ngoại.

Dù vậy, với việc V-Leaguer được nâng cấp bởi các ngoại binh và lực lượng cầu thủ Việt kiều cũng đáng để mừng. Hy vọng rằng, với những bản hợp đồng hàng triệu USD, V-League trở nên giàu sức sống hơn và qua đó giúp tuyển Việt Nam nâng tầm.