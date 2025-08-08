HLV Calisto trở lại Việt Nam, mang tin vui với VFF; Cầu thủ Việt kiều đổ bộ V.League: Mừng nhiều mà lo cũng lắm

HLV Calisto đề xuất tăng cường hợp tác với bóng đá Việt Nam; Hàng chục cầu thủ Việt kiều mới đã chọn V.League là điểm thử sức... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Ông Calisto bày tỏ niềm vui khi trở lại mảnh đất đầy kỷ niệm, đồng thời, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định, với vai trò hiện tại, ông mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa 2 nền bóng đá Việt Nam – Bồ Đào Nha

Chiều 7/8, ông Henrique Calisto – Chủ tịch Hiệp hội HLV Quốc gia Bồ Đào Nha, cựu HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, cùng ông José Pedro De Sousa Vieira – Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam, đến thăm và làm việc với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

HLV Calisto đề xuất tăng cường hợp tác với bóng đá Việt Nam trong các lĩnh vực mà Bồ Đào Nha có thế mạnh.

The Athletic xác nhận MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko với bản hợp trị giá 85 triệu Euro, trong đó có 8,5 triệu Euro phụ phí.

tiền đạo Benjamin Sesko.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất tối 7/8. Cầu thủ người Slovenia được phép tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đình đám.

Trước đó, Newcastle đạt thỏa thuận với Leipzig ở mức 82,5 triệu Euro kèm 2,5 triệu Euro phụ phí. Tuy nhiên, Sesko ưu tiên chọn MU. "Quỷ đỏ" nhanh chóng chốt thương vụ với mức phí thấp hơn, song đáp ứng kỳ vọng của Leipzig nhờ quá trình đàm phán suôn sẻ và quyết tâm dứt điểm nhanh gọn.

Cầu thủ Việt kiều đổ bộ V.League: Mừng nhiều mà lo cũng... lắm

Hàng chục cầu thủ Việt kiều mới (bên cạnh những nhóm cũ từng khoác áo 7 CLB ở mùa giải trước) đã chọn V.League là điểm thử sức mới trong sự nghiệp và đáng chú ý nhất với 2 cái tên Chung Nguyen Do, Brandon Ly.

Sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều bên cạnh việc giúp các CLB mạnh hơn cũng còn hỗ trợ quảng bá hình ảnh V.League và cao hơn nữa có thể khoác áo tuyển Việt Nam khi đủ điều kiện.

Chung Nguyen Do là một trong số những cầu thủ Việt kiều mới trở về đang được kỳ vọng lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, những nỗi lo cũng không hề nhỏ. Việc hòa nhập của các cầu thủ Việt kiều vào môi trường V.League không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Rào cản đầu tiên chính là sự khác biệt về văn hóa và lối sống, các cầu thủ Việt kiều phải đối mặt với những vấn đề như ngôn ngữ, phong tục, tập quán hay cả những áp lực từ truyền thông và người hâm mộ.

Yếu tố thời tiết cũng là một thách thức lớn nhiều cầu thủ Việt kiều từng gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam dẫn đến phong độ không ổn định.

Hơn nữa, sự khác biệt trong lối chơi, chiến thuật của V.League cũng là một trở ngại. Không hiếm cầu thủ Việt kiều được đào tạo để chơi bóng đá hiện đại, tốc độ cao, nhưng khi về V.League, có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi nên dần biến mất.

U17 Việt Nam cùng bảng Malaysia ở vòng loại U17 châu Á 2026

Chiều 7/8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U17 châu Á 2026. Kết quả đưa Đội tuyển U17 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ quen thuộc gồm U17 Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (Trung Quốc).

U17 Việt Nam cùng bảng Malaysia.

Đây được xem là bảng đấu vừa tầm, đồng thời, tạo cơ hội thuận lợi để U17 Việt Nam nuôi hy vọng giành vé vào Vòng chung kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026.

Vòng loại U17 châu Á 2026 có sự tham dự của 38 đội, được chia thành 7 bảng (gồm 3 bảng 6 đội và 4 bảng 5 đội). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 7 đội đứng đầu mỗi bảng vào Vòng chung kết.

Ngoài ra, 9 đội đặc cách vào thẳng gồm nước chủ nhà VCK là Ả Rập Xê Út, chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026 là Qatar và các đội vào tứ kết U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 - 30/11/2025. Vòng chung kết dự kiến tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 5/2026, nơi 8 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự World Cup U17.