Siêu máy tính Opta dự đoán ngôi vương Premier League 2025–26: MU không vào nổi TOP 4

Quốc Duẩn 07/08/2025 14:00

Siêu máy tính gây bất ngờ với dự đoán bảng xếp hạng Premier League mùa 2025–26: Liverpool tiếp tục vô đối, Man Utd xuống đáy kỳ vọng

Tóm tắt nhanh:

Liverpool có 28,5% cơ hội vô địch Premier League 2025 - 2026 theo siêu máy tính Opta.

Arsenal tiếp tục về nhì, còn Man City và Chelsea hoàn tất top 4.

Man Utd chỉ đứng thứ 12, Tottenham vươn lên thứ 14.

Aston Villa, Newcastle tranh suất C1; Brighton và Palace hướng đến C2.

Leeds, Burnley, Sunderland đều bị dự báo sẽ xuống hạng ngay trong năm đầu tiên.

Mùa giải Premier League 2025–26 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15/8, với trận mở màn giữa Liverpool và Bournemouth. Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính của Opta đã đưa ra dự đoán đầy bất ngờ về thứ hạng 20 đội bóng sau 38 vòng đấu.

Thứ hạng
Club
1.
Liverpool
2.
Arsenal
3.
Man City
4.
Chelsea
5.
Aston Villa
6.
Newcastle United
7.
Crystal Palace
8.
Brighton
9.
Bournemouth
10.
Brentford
11.
Nottingham Forest
12.
Man Utd
13.
Everton
14.
Tottenham
15.
Fulham
16.
West Ham
17.
Wolves
18.
Burnley
19.
Leeds
20.
Sunderland

Liverpool giữ đỉnh, Arsenal lại về nhì lần thứ tư liên tiếp?

Theo dự đoán, Liverpool có cơ hội cao nhất để giành chức vô địch mùa này, với tỷ lệ chiến thắng 28,5%. Đội hình giàu chiều sâu của HLV Arne Slot được đánh giá đủ sức duy trì vị thế số 1.

Phía sau, Arsenal tiếp tục sắm vai “kẻ về nhì vĩ đại” với 24,3% cơ hội soán ngôi. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mùa thứ tư liên tiếp Pháo thủ đứng thứ hai.

Siêu máy tính Opta dự đoán ngôi vương Premier League 2025–26: MU không vào nổi TOP 4

Man City & Chelsea trở lại top 4, nhưng vô địch thì chưa

Manchester City được đánh giá có khả năng trở lại top 4, dù mùa trước thi đấu dưới kỳ vọng. Họ có 18,8% cơ hội vô địch – thấp hơn Liverpool và Arsenal, nhưng vẫn vượt trội so với Chelsea (chỉ 8,4%), đội vừa đăng quang Club World Cup.

Cuộc đua châu Âu: Villa, Newcastle, Brighton tranh suất

Aston Villa và Newcastle United tiếp tục cạnh tranh vị trí trong nhóm dự Champions League, sau mùa giải ấn tượng. Các đội như Crystal Palace, Brighton, Bournemouth và Brentford cũng được kỳ vọng sẽ chen chân vào các suất dự Europa League hoặc Conference League.

Man Utd và Tottenham: Nỗi buồn kéo dài?

Manchester United được dự đoán chỉ xếp thứ 12, dù có cải thiện nhẹ so với mùa trước. Một vị trí thấp như vậy có thể khiến HLV Ruben Amorim mất việc và tiếp tục đẩy CLB vào khủng hoảng sâu hơn.

Tottenham Hotspur được dự báo sẽ thoát khỏi nhóm trụ hạng sau mùa giải 2024–25 tệ hại (xếp thứ 17), nhưng cũng chỉ vươn lên được hạng 14, không đủ để mơ về top đầu.

3 tân binh sớm nói lời chia tay?

Ba đội vừa lên hạng gồm Leeds United, Burnley và Sunderland đều bị dự đoán sẽ xuống hạng ngay trong mùa đầu tiên trở lại giải đấu. Nếu đúng, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp cả ba tân binh đều phải rớt lại Championship.

