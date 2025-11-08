Thể thao 2 tuyển thủ Trinidad và Tobago chính thức gia nhập Sông Lam Nghệ An Chuẩn bị cho mùa giải V-League 2025/26, Sông Lam Nghệ An đã hoàn tất việc chiêu mộ bộ đôi tiền đạo Moore Reon Dale và trung vệ Garcia Justin Julian từ CLB Defence Force F.C. Cả hai sẽ có mặt tại sân Vinh vào ngày 12/8 để bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội mới.

Moore Reon Dale (sinh năm 1996) là chân sút giàu kinh nghiệm, từng khoác áo nhiều CLB tại Trinidad & Tobago, Guatemala và Canada. Anh có thể chơi ở vị trí trung phong hoặc dạt cánh, đã ghi 10 bàn sau 28 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Trinidad và Tobago kể từ năm 2018.

Với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự linh hoạt trong di chuyển, Moore được kỳ vọng sẽ mang đến sức bật mới cho hàng công Sông Lam Nghệ An.

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Trinidad và Tobago: tiền đạo Moore Reon Dale và trung vệ Garcia Justin Julian.

Garcia Justin Julian (sinh năm 1995) là trụ cột hàng thủ của Defence Force từ năm 2016. Anh từng ra sân 32 trận, ghi 2 bàn cho tuyển quốc gia Trinidad và Tobago, sở hữu thể hình 1m84 và khả năng đọc tình huống tốt.

Đặc biệt, Garcia vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2024-2025 của giải Ngoại hạng Trinidad và Tobago sau khi góp công lớn giúp Defence Force F.C vô địch. Sự xuất hiện của trung vệ này được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ SLNA thêm chắc chắn.

Trước đó, SLNA đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Olaha và chiêu mộ thành công tiền vệ Carlos Enrique.

Trong khi Olaha đã sẵn sàng thi đấu, thì Carlos Enrique vẫn đang được HLV thể lực tích cực rèn luyện để lấy lại phong độ sau quãng nghỉ dài. Anh hiện đã hoàn thành khoảng 2/3 khối lượng giáo án và có thể ra sân từ vòng 2 hoặc vòng 3 V-League 2025/26.

SLNA chiêu mộ thành công tiền vệ Carlos Enrique. Ảnh tư liệu

Sự góp mặt của Carlos Enrique được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của đội chủ sân Vinh. Tiền vệ người Colombia sở hữu khả năng thu hồi bóng ấn tượng, lối chơi mạnh mẽ, giàu nhiệt huyết nhưng vẫn đầy kỹ thuật, hứa hẹn trở thành điểm tựa để Khắc Ngọc phát huy tối đa sở trường làm bóng và tổ chức lối chơi cho hàng công Sông Lam Nghệ An.

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Moore và Garcia, SLNA coi như đã gần hoàn thiện bộ khung ngoại binh cho mùa giải mới, đáp ứng yêu cầu ở cả ba tuyến, gồm: phòng ngự, trung tuyến và tấn công.

Bộ đôi cựu tuyển thủ Trinidad và Tobago sẽ khó kịp góp mặt ở trận mở màn gặp PVF-CAND, nhưng người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có thể chờ đợi ngày họ chính thức ra mắt sân Vinh ở vòng 2 V-League 2025/26.

SLNA từng gặt hái nhiều thành công với những cầu thủ đến từ khu vực Trung Mỹ và Caribe. Nếu nhanh chóng hòa nhập với lối chơi và môi trường bóng đá Việt Nam, Moore và Garcia hoàn toàn có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục V-League 2025/26.

Khi mùa giải mới cận kề, sự góp mặt của các ngoại binh chất lượng, kết hợp với quyết tâm cao của toàn đội, đang thắp lên niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ xứ Nghệ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, SLNA được kỳ vọng sẽ có một mùa bóng bứt phá, không còn cảnh nơm nớp lo trụ hạng như mùa 2024/25.