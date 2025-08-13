Thể thao Sông Lam Nghệ An gặp PVF-CAND: Đầu xuôi đuôi lọt Gặp đội bóng mới lên hạng PVF-CAND là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An có được 1 kết quả thuận lợi ngày ra quân. Tuy vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng sẽ phải rất cẩn trọng sau khi PVF-CAND đã chiêu mộ khá nhiều tân binh chất lượng ở thời gian qua.

Thật vậy, mùa hè vừa qua của Sông Lam Nghệ An không hề suôn sẻ. Rất nhiều cầu thủ đội 1 phải tham dự Giải U21 Quốc gia 2025, khiến họ tập trung muộn và khó đạt thể trạng tốt nhất. Điều này ảnh hưởng đáng kể tới sự gắn kết trong lối chơi và kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Bên cạnh đó, lực lượng ngoại binh cũng chưa thực sự ổn định. Ngoài tiền đạo kỳ cựu Michael Olaha, chỉ có tân binh Carlos Enrique kịp hội quân và làm quen với đội. Hai ngoại binh người Trinidad & Tobago mới chỉ đặt chân đến Nghệ An, khó lòng sẵn sàng ngay cho trận ra quân. Điều này buộc SLNA phải đặt trọng trách lớn lên vai các nội binh và đặc biệt là Michael Olaha – “đầu tàu” trên hàng công.

Tiền đạo Michael Olaha vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở hàng phòng ngự, sự xuất sắc của thủ thành trẻ Cao Văn Bình cùng kinh nghiệm dày dạn của trung vệ Hoàng Văn Khánh sẽ là điểm tựa. Hai biên với Vương Văn Huy và Hồ Văn Cường hứa hẹn mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Đây có thể xem là hai hành lang ổn định nhất của đội bóng xứ Nghệ hiện tại.

Trong khi đó, tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An sẽ trông cậy vào sự năng nổ của Nguyễn Quang Vinh cùng óc sáng tạo của “nhạc trưởng” Hồ Khắc Ngọc. Sự kết hợp giữa một cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm sẽ đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát thế trận, nhất là khi tân binh Carlos Enrique chưa chắc ra sân.

Trên hàng công, Michael Olaha tiếp tục là niềm hy vọng số một. Sát cánh cùng anh rất có thể là bộ đôi Lê Đình Long Vũ và Ngô Văn Lương – hai cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến sự bùng nổ. Nếu những phương án chủ lực này không hiệu quả, những gương mặt dự bị chất lượng như Lê Văn Quý hay Trần Mạnh Quỳnh sẵn sàng tạo ra sự đột biến khi được tung vào sân.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND tuy mới góp mặt tại V.League nhưng sở hữu lực lượng khá đáng gờm. Cái tên đáng chú ý nhất chính là Joshep Mpande – cầu thủ đa năng người Uganda, dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam. Anh không chỉ bổ sung sức mạnh mà còn mang lại chiều sâu chiến thuật cho huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh.

Ngoài ra, đội bóng này còn có hàng thủ vững chắc với bộ đôi trung vệ Alain Eyenga, Nguyễn Hiểu Minh tuyến giữa cơ động nhờ Huỳnh Công Đến và Nguyễn Xuân Bắc, cùng hàng công giàu sức sát thương với Amarildo, Hoàng Vũ Samson và Saqkeem Joseph. Đây là bộ khung hứa hẹn sức tạo ra nhiều khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào tại V.League.

Với lực lượng hiện tại, nhiều khả năng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, tận dụng các tình huống phản công nhanh để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ PVF-CAND. Trong đó vai trò của nhạc trưởng Hồ Khắc Ngọc sẽ cực kỳ quan trọng trong việc chuyển đổi trạng thái và tung ra những đường chuyền mang tính sát thương cao. Ở phía trên, tiền đạo Michael Olaha sẽ phải tận dụng triệt để mọi cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

PVF-CAND sẽ là 1 đối thủ không dễ chơi cho đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: VPF

Ngoài ra, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ phải thi đấu với sự tập trung tối đa, bởi chỉ một sai sót nhỏ trước đối thủ đang hưng phấn như PVF-CAND cũng có thể khiến họ trả giá. Một điểm trên sân khách là mục tiêu thực tế, nhưng ba điểm sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ có được cú hích tinh thần lớn cho cả mùa giải.

Có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng và thể trạng, Sông Lam Nghệ An vẫn sở hữu những nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt ở trong trận đấu tới. Trận đấu với PVF-CAND sẽ là thước đo bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Hy vọng rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ có một màn trình diễn xuất sắc để mở màn V.League 2025 bằng kết quả thuận lợi nhất.