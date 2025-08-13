Thể thao Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị kỷ luật nặng, tước vé đấu vòng 1/8 giải thế giới; Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 150 triệu euro Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị kỷ luật nặng, tước vé đấu vòng 1/8 giải thế giới; PVF-CAND chiêu mộ cầu thủ nhập tịch ghi bàn nhiều nhất lịch sử V.League; 'Bom tấn' Sesko mang số áo lạ lẫm ở Man Utd; Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 150 triệu euro... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị kỷ luật nặng, tước vé đấu vòng 1/8 giải thế giới

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) thông báo đặc biệt về trường hợp vi phạm của 1 VĐV Việt Nam tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025.

Đêm 12/8 (giờ Việt Nam), trang chủ FIVB ra thông báo kỷ luật đội U21 nữ Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại giải.

“Sau khi có những lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu trong đội tuyển U21 quốc gia tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới FIVB 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023”, trang chủ FIVB cho biết.

U21 bóng chuyền Việt Nam bị xử thua, rơi vào bét bảng.

FIVB cho biết thêm: “Căn cứ theo Điều 13.5.2 của Quy định Giải đấu và Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật của FIVB đã ra quyết định các trận đấu có sự góp mặt của vận động viên này trong đội tuyển Việt Nam sẽ bị xử thua và vận động viên sẽ bị loại khỏi Giải đấu ngay lập tức”.

Các trận U21 Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 bị huỷ kết quả và U21 Việt Nam bị xử thua 0-3. Trận U21 Việt Nam thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên.

Trang chủ FIVB chưa cho biết VĐV Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải là ai. Tuy nhiên FIVB khẳng định các trận đấu của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải U21 nữ thế giới có VĐV này tham dự sẽ bị xử thua.

FIVB cho biết có thể sẽ áp dụng thêm các hình phạt khác: “Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xét đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Ban Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt có thể áp dụng ngoài phạm vi Giải đấu. Ở giai đoạn đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời gửi ý kiến bằng văn bản. FIVB sẽ không có thêm bình luận nào về vụ việc này trong suốt quá trình xử lý”.

Theo lịch thi đấu được FIVB công bố vào tối 12/8, tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam sẽ đánh phân hạng với U21 nữ Ai Cập vào lúc 13h00 ngày 13/8.

Theo bảng xếp hạng của trang chủ giải đấu, U21 nữ Việt Nam từ vị trí nhì bảng A đã bị đánh tụt xuống vị trí thứ 6 với 3 điểm. 4 đội đứng đầu bảng này lần lượt là U21 Argentina, U21 Serbia, U21 Indonesia và U21 Puerto Rico giành vé vào vòng 1/8.

PVF-CAND chiêu mộ cầu thủ nhập tịch ghi bàn nhiều nhất lịch sử V.League

Chiều 12/8, câu lạc bộ PVF-CAND tổ chức Lễ xuất quân tham dự V.League và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026.

Trong danh sách đăng ký thi đấu, Hoàng Vũ Samson là cái tên gây bất ngờ. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League. Đến hết mùa giải này, Samson có được 221 bàn thắng ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, họ còn có thêm sự phục vụ của Amarildo - tiền đạo của Thể Công Viettel, trung vệ Alain - từ CLB Quảng Nam và tiền đạo tân binh Joseph Jaylon cùng cầu thủ kì cựu Joseph Mpande.

Samson (giữa) là niềm hy vọng của PVF-CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch câu lạc bộ PVF-CAND chia sẻ: "PVF CAND là đơn vị duy nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam có 2 đội tham gia mùa giải 2025-2026 là giải vô địch quốc gia - V.League và hạng Nhất Quốc gia. Việc tham dự V.League năm nay khá gấp gáp, chỉ có 8 ngày nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, đội bóng đã gấp rút công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo đội hình thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Mùa giải trước mắt hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, PVF-CAND sẽ chơi bóng với tinh thần nỗ lực, mỗi cầu thủ ra sân với trái tim nhiệt huyết, mang lại những trận cầu hấp dẫn nhất. Xin hứa rằng đội bóng sẽ hướng đến mùa giải thành công, thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần thể thao cao thượng".

Trong khi đó, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đánh ra việc dự V.League mở ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những thử thách lớn. Chỉ có vỏn vẹn gần 3 tuần chuẩn bị nhưng PVF-CAND đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật và tinh thần.

Ở lượt trận ra quân tại V.League 2025-2026, câu lạc bộ PVF-CAND sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào ngày 17/8 tới.

"Bom tấn" Sesko mang số áo lạ lẫm ở Man Utd

Manchester United vừa công bố tân binh Benjamin Sesko sẽ mang áo số 30 lạ lẫm ở sân Old Trafford.

Sesko ra mắt CĐV ngay tại sân Old Trafford ở trận giao hữu với Fiorentina tuần qua. Trước anh, Matheus Cunha, Diego Leon và Bryan Mbeumo cũng đã trình làng: Cunha nhận áo số 10, Mbeumo mặc số 19, còn Leon chuyển từ số 30 sang số 35 để nhường cho Sesko.

Sesko mang áo số 30 ở MU.

Tại sân Old Trafford, số 30 vốn lạ lẫm và không để lại ấn tượng gì quá lớn (Wes Brown hay John O’Shea từng mang). Tuy nhiên, 30 lại là con số gắn bó với sự nghiệp của Sesko. Cụ thể, anh từng mang số này khi chơi cho RB Salzburg và RB Leipzig, ghi tổng cộng 68 bàn sau 166 trận.

Sesko từng mang áo số 21 ở FC Liefering và số 11 tại ĐT Slovenia. Tuy vậy, anh quyết định gắn bó với số 30 tại MU, lựa chọn vừa mang yếu tố thói quen, vừa chứa đựng giá trị tinh thần.

Với số áo "may mắn" và khát vọng lớn, Sesko hứa hẹn sẽ mang tới luồng sinh khí mới cho hàng công MU. Giới mộ điệu tại Old Trafford đang chờ đợi màn ra mắt chính thức của anh - nơi câu chuyện về chiếc áo số 30 có thể mở ra chương thành công mới tại Nhà hát của những giấc mơ.

Đội hình trong mơ của MU với 2 tân binh giá 150 triệu euro

Kỳ chuyển nhượng hè của MU vẫn chưa khép lại khi HLV Amorim muốn bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng.

Dù đã chi hơn 200 triệu euro để đón 3 tân binh gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Man Utd vẫn lên kế hoạch đưa về Old Trafford thêm một vài tân binh chất lượng, đặc biệt là ở tuyến giữa, nơi Casemiro đã xuống phong độ, Manuel Ugarte không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Đội hình trong mơ của MU mùa tới.

Theo truyền thông Anh, Carlos Baleba là cái tên tiếp theo được "Quỷ đỏ" nhắm đến. Tiền vệ trẻ người Cameroon được cho là đã đồng ý gia nhập MU. Tuy nhiên, nhà đương kim á quân Europa League vẫn chưa thể thống nhất mức phí chuyển nhượng với Brighton.

Đề nghị đầu tiên của MU, bao gồm tiền và tài năng trẻ Toby Collyer đã bị từ chối. Brighton đánh giá cao tiềm năng của Baleba và tuyên bố chỉ để cầu thủ này rời đi nếu nhận đủ 120 triệu euro, mức phí cao nhất lịch sử Old Trafford.

Bên cạnh đó, MU còn được đồn đoán đang để mắt đến Gianluigi Donnarumma. PSG gạch tên thủ môn sinh năm 1999 khỏi kế hoạch do anh từ chối giảm lương.

Dù mới 26 tuổi, Donnarumma đã có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Ở mùa trước, cựu sao AC Milan chính là người hùng đưa đội bóng thủ đô đến chức vô địch Champions League. Hiện tại, PSG ra giá 30 triệu euro cho thủ thành người Italy.

Nếu thanh lý được Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia, MU có thể thu về khoản tiền lớn, từ đó tái đầu tư vào các bản hợp đồng phù hợp với triết lý của HLV Ruben Amorim.