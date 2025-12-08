Thể thao Cổ động viên Thái Lan phản ứng về chức vô địch của bóng chuyền nữ Việt Nam; Barca đổi đời nhờ tỷ phú Saudi Arabia? CĐV Thái Lan phản ứng về chức vô địch của bóng chuyền nữ Việt Nam; U23 Việt Nam: Liệu còn chỗ cho các cầu thủ Việt kiều?; Giới chủ hành động, MU thay đổi; Barca đổi đời nhờ tỷ phú Saudi Arabia?... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

CĐV Thái Lan phản ứng về chức vô địch của bóng chuyền nữ Việt Nam

Chức vô địch chặng 2 SEA V-League 2025 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ xứ chùa Vàng.

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là cách điều chỉnh chiến thuật của HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai. Một tài khoản thẳng thắn chỉ trích: “HLV gì mà tệ hại thế, đọc trận quá kém. Cầu thủ đang chơi tốt thì thay ra, đỡ bóng không xong, đập bóng không qua lưới mà vẫn được chơi tiếp. Càng làm càng tệ. Đã đến lúc phải thay HLV trước khi đội sa sút hơn nữa – tệ nhất trong 20 năm qua”.

Một số khác thì nhắm vào phong độ của các tay đập chủ lực: “Số 18 đánh gần như không ăn điểm, nhưng bóng vẫn chuyền cho số 18 tấn công. HLV cũng không chịu thay ra. Thật sự không hiểu nổi”.

Có người còn bức xúc khi so sánh đẳng cấp của đội hiện tại với quá khứ: “Trước đây từng chơi ngang tầm Nhật Bản, Trung Quốc, tung hoành ở VNL. Giờ thì suýt rớt hạng VNL, mất chức vô địch SEA vì thua Việt Nam, gặp Philippines hay Indonesia cũng toát mồ hôi”.

Bên cạnh những lời chê trách, vẫn có không ít CĐV Thái Lan dành sự tôn trọng cho đối thủ. Một người viết: “Phải khen tinh thần chiến đấu của Việt Nam, sẵn sàng đối đầu với Thái Lan. Nếu Việt Nam bị dẫn 0-2 thì chắc chắn đã thua 0-3 rồi”.

Trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 tại Việt Nam khởi đầu theo kịch bản hoàn hảo cho Thái Lan khi họ thắng liên tiếp 2 set đầu với tỷ số 25-17 và 26-24. Tuy nhiên, sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Việt Nam giành lại thế trận, thắng 25-17 ở set ba, rồi tiếp tục vượt qua đối thủ 25-22 ở set 4 để kéo trận đấu vào set quyết định. Ở thời khắc căng thẳng nhất, Bích Tuyền ghi điểm ấn định chiến thắng 16-14, khép lại màn lội ngược dòng 3-2, mang về chức vô địch lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chức vô địch này không chỉ chấm dứt chuỗi thống trị của Thái Lan tại SEA V-League mà còn cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực. Với người hâm mộ Thái Lan, đây là lời cảnh tỉnh để đội bóng nhìn lại mình và tìm hướng đi phù hợp nếu muốn lấy lại vị thế vốn có.

U23 Việt Nam: Liệu còn chỗ cho các cầu thủ Việt kiều?

Làn sóng cầu thủ Việt kiều chơi ở V-League mang đến nhiều lựa chọn nhân sự cho HLV Kim Sang Sik với U23 Việt Nam, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi còn thực tế chẳng đơn giản.

Sự xuất hiện của loạt cầu thủ Việt kiều trong mùa giải V-League 2025/26 hứa hẹn mang lại làn gió mới cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, trong những cái tên trở về “quê cha đất tổ” chơi bóng có kha khá người còn rất trẻ.

Đỗ Nguyễn Thành Chung (Chung Nguyen Do), Brando Ly, Vadim Nguyễn chẳng hạn, cả 3 cầu thủ này đều khá trẻ và được coi là những phương án tiềm năng cho U23 Việt Nam và thậm chí cả tuyển Việt Nam trong tương lai.

Nhưng từ trường hợp mới nhất của Viktor Lê, dù cánh cửa các đội tuyển rộng mở, tuy nhiên, nhóm cầu thủ Việt kiều phải nỗ lực rất cao mới có thể được ông Kim Sang Sik lựa chọn.

Những cầu thủ này, đa phần được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài, mang theo những phẩm chất quý giá như tư duy chiến thuật hiện đại, thể lực sung mãn và kỷ luật tốt.

Chính bởi thế HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ không bỏ qua những tài năng này trong các giải đấu sắp tới, như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, từ tiềm năng đến thành công là một quãng đường dài. Bài học từ Viktor Lê tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua là minh chứng rõ nhất: Được kỳ vọng nhiều nhưng lại thể hiện mờ nhạt, không để lại dấu ấn đáng kể.

Hay thậm chí như Văn Lâm, Nguyễn Filip thời điểm mới trở về Việt Nam cho thấy, dù có kỹ năng cá nhân tốt, việc thích nghi với lối chơi tập thể và sự hòa nhập vẫn là một thách thức lớn dành cho các cầu thủ Việt kiều.

Không chỉ là chuyện hòa nhập, ngay cả những yếu tố ngoại cảnh như thời tiết cũng đang khiến các cầu thủ Việt kiều gặp hàng loạt thách thức. Chung Nguyen Do chẳng hạn, dù sở hữu nhiều tố chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt… nhưng tới lúc này vẫn chưa thể thích nghi khi khoác áo Ninh Bình.

Từ những ví dụ nói trên cho thấy việc chen chân vào đội hình U23 Việt Nam không chỉ dựa trên “mác” cầu thủ Việt kiều hay xuất thân từ môi trường đào tạo nước ngoài. Để chiếm suất thi đấu, tất cả phải chứng minh mình nổi bật hơn những đồng nghiệp trong nước từ thời lượng thi đấu tới khả năng chuyên môn.

Cánh cửa luôn mở, nhưng để bước qua, những Viktor Lê, Chung Nguyen Do, Brando Ly hay Vadim Nguyễn ngoài chuyên môn cần sự kiên nhẫn, khả năng hòa nhập và chứng minh giá trị lẫn sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Giới chủ hành động, MU thay đổi

Manchester United vừa khép lại loạt giao hữu hè bằng trận hòa 1-1 trước Fiorentina hôm 9/8, nhưng tâm điểm không nằm ở tỷ số.



Trên khán đài, 4 tân binh trị giá 200 triệu Bảng được giới thiệu trước hơn 65.000 khán giả, như lời khẳng định rằng, Manchester United đang bước vào một kỷ nguyên mới dưới bàn tay Sir Jim Ratcliffe. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, vẫn còn một cơn sóng ngầm - và nó sẽ dâng cao vào Chủ nhật này khi Arsenal ghé thăm.



Những cuộc biểu tình của nhóm 1958 sẽ trở lại, lần này với trọng tâm không chỉ là nhà Glazer mà còn nhắm vào chính Ratcliffe, cổ đông thiểu số nhưng nắm quyền điều hành từ Ineos. Băng-rôn “Jim Can’t Fix This” có thể bị cất đi vì thẩm mỹ, nhưng tinh thần phản đối thì vẫn nguyên vẹn. Sự hoài nghi ấy xuất phát từ niềm tin rằng, chừng nào nhà Glazer chưa rời hẳn, mọi thay đổi chỉ là vá víu.

MU đang từng bước thay đổi.

Tuy vậy, không thể phủ nhận 18 tháng qua Ratcliffe đã làm được những điều mà nhà Glazer bỏ qua suốt 20 năm. Chỉ riêng mùa Hè này, Man United chi 243 triệu Bảng - với Benjamin Sesko (73,7 triệu Bảng) là bản hợp đồng lớn nhất, bên cạnh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha để tạo nên một hàng công hoàn toàn mới.

Và không chỉ dừng ở chuyển nhượng, Ineos còn bàn giao trung tâm huấn luyện Carrington mới trị giá 50 triệu Bảng, đúng tiến độ và ngân sách - điều mà giới chủ Mỹ đã hứa nhưng chẳng bao giờ làm, để cơ sở này tụt hậu so với Chelsea, Man City, Liverpool hay Tottenham.

Với Ratcliffe, có lẽ sự hiện diện trên khán đài không quan trọng bằng hành động cụ thể. Ông có thể vắng mặt ở trận gặp Arsenal, nhưng những gì đã làm trong mùa Hè - bơm tiền, nâng cấp cơ sở vật chất - đã là lời đáp trả rõ ràng với hoài nghi về cam kết của mình.



Trên sân, Ruben Amorim vẫn đang tìm cách ghép các mảnh ghép mới. Trận gặp Fiorentina, ông để Mason Mount đá “số 9 ảo” giữa Mbeumo và Cunha, gạt Rasmus Hojlund sang một bên.

“Chúng tôi gặp khó khi thiếu một trung phong đích thực”, Amorim thừa nhận. “Giờ đã có Sesko, chúng ta sẽ xem”. Câu nói ấy hé mở khả năng tiền đạo người Slovenia sẽ lập tức đá chính trước Arsenal - đội từng coi anh là phương án số 9 lý tưởng.

Chủ nhật này, khi Arsenal kéo quân tới Old Trafford, áp lực sẽ ở mức cao nhất: Chứng minh khoản đầu tư khổng lồ không chỉ là màn trình diễn ngoài sân. Với những gì Ratcliffe đã làm, ông xứng đáng nhận ghi nhận cho sự khởi động nhanh và mạnh. Nhưng để biến thiện cảm thành niềm tin bền vững, Manchester United của Amorim phải trả lời ngay trên sân cỏ - bằng chiến thắng.

Barca đổi đời nhờ tỷ phú Saudi Arabia?

Giới doanh nhân Saudi Arabia đang lên kế hoạch đầu tư lớn vào CLB Barcelona, với các cuộc thảo luận về các phương án hợp tác đang được tiến hành giữa đôi bên.

Nếu các cuộc đàm phán thành công, khoản đầu tư từ Saudi Arabia có thể giúp Barcelona vượt qua khó khăn tài chính.

Theo Mundo Deportivo, các công ty Saudi Arabia, bao gồm tập đoàn xây dựng NEOM, muốn đầu tư hàng chục tỷ Euro vào Barcelona, để giúp CLB giải quyết những khó khăn tài chính kéo dài của đội bóng.

Chủ tịch Joan Laporta từng có chuyến thăm Saudi Arabia vào đầu năm, gặp gỡ Yasser Al-Misehal, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia tại Riyadh, mở ra khả năng hợp tác giữa đôi bên. Các nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết thêm, nhóm đầu tư từ Trung Đông đang nghiên cứu các phương án như tài trợ áo đấu, tài trợ đội bóng rổ, hoặc thậm chí mở một học viện bóng đá tại nước ngoài để hợp thức hóa dòng tiền.

Nguyên nhân cho việc "lách luật" này đến từ việc người nước ngoài không thể trở thành cổ đông của Barcelona, do câu lạc bộ thuộc sở hữu của các hội viên (socios). Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Barca đang xem xét các hình thức đầu tư khác, như tài trợ hoặc các dự án thương mại.

Hồi tháng 6, Barcelona cũng đã ký thỏa thuận tài trợ 3 năm với Samba Financial Group, tập đoàn tài chính lớn nhất Saudi Arabia, đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ kinh tế với quốc gia này.

Barcelona đã phải vật lộn với các vấn đề tài chính trong nhiều năm, đặc biệt kể từ đại dịch Covid-19, dẫn đến việc phải bán các tài sản câu lạc bộ và để Lionel Messi ra đi vào năm 2021. Dù giành chức vô địch La Liga 2024/25, đội bóng vẫn đối mặt với giới hạn quỹ lương nghiêm ngặt của La Liga. Các khoản đầu tư từ Saudi Arabia có thể giúp Barcelona cải thiện tình hình tài chính và trở lại vị thế.

