U9 Sông Lam Nghệ An vào bảng đấu 'dễ thở' tại Giải U9 toàn quốc 2025

Đức Anh 11/08/2025 17:09

Chiều 11/8, tại tỉnh Tây Ninh, lễ bốc thăm Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025 đã xác định U9 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng E cùng HYS Hà Nội, Lâm Đồng và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây được xem là bảng đấu thuận lợi cho thầy trò HLV Hữu Lâm.

U9 Sông Lam Nghệ An lên đường dự Giải U9 toàn quốc 2025 với quyết tâm chinh phục ngôi vương. Ảnh: Đức Anh
U9 Sông Lam Nghệ An dự Giải U9 toàn quốc 2025. Ảnh: Đức Anh

Giải đấu năm nay có 24 đội, chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội Nhất, Nhì và 4 đội hạng Ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Giải diễn ra từ 12 đến 26/8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Đơn vị tổ chức là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng nhà tài trợ chính Toyota Việt Nam.

530830497_1262708265646817_431000917137350590_n.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng. Ảnh: Ban tổ chức giải

Năm nay, U9 Sông Lam Nghệ An được thành lập từ đầu năm với 16 cầu thủ, 3 huấn luyện viên. Khác với mùa 2024, chỉ có 2 tháng chuẩn bị, đội bóng năm nay được tập luyện bài bản gần một năm. Trong giai đoạn hè, toàn đội duy trì 2 buổi tập/ngày, kết hợp sân cỏ nhân tạo và sân trong nhà để làm quen mặt sân cứng.

Là Á quân mùa trước, U9 Sông Lam Nghệ An được đánh giá có lực lượng đồng đều, kỹ thuật tốt và lối chơi tấn công chủ động. Với bảng đấu “dễ thở” và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội được kỳ vọng sẽ tiến sâu và tranh chấp ngôi vô địch.

