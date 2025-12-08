Thứ Ba, 12/8/2025
Thể thao

Thấy gì ở tân binh Carlos Enrique sau thời gian ngắn tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An?

Đức Anh 12/08/2025 17:01

Tân binh Carlos Enrique - Quốc tịch Colombia của Sông Lam Nghệ An đã thể hiện nhiều điểm tích cực, hứa hẹn sẽ giúp hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ chơi bùng nổ trong mùa giải mới.

Carlos Enrique là 1 trong 4 ngoại binh của Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu ở V.League 2025/26. Dựa vào bản hồ sơ giới thiệu, có thể thấy đây là một cầu thủ đẳng cấp, từng kinh qua nhiều giải đấu uy tín. Đặc biệt, anh từng thi đấu tại Liga Portugal 2 - giải hạng Nhì của Bồ Đào Nha, môi trường giàu tính cạnh tranh và khắc nghiệt, nơi nhiều cầu thủ Nam Mỹ khẳng định tên tuổi trước khi bước ra sân khấu lớn của bóng đá châu Âu.

bna_3(4).jpg
Carlos Enrique đã thể hiện khá tích cực trong những buổi tập gần đây cùng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Ở thời kỳ đỉnh cao, Carlos Enrique được định giá chuyển nhượng hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với anh ở mức khoảng hơn 10 tỷ đồng. Con số này càng củng cố giá trị của tiền vệ người Colombia, đồng thời, khiến người hâm mộ xứ Nghệ đặt nhiều kỳ vọng rằng, anh sẽ giúp đội nhà thi đấu khởi sắc, thoát khỏi cảnh trầy trật, lo trụ hạng như 2 mùa giải gần đây.

Dẫu vậy, vẫn còn những ý kiến băn khoăn về khả năng của Carlos Enrique khi cho rằng, anh đã nghỉ thi đấu khá lâu, và Sông Lam Nghệ An gần như mua “quạ” mà không có thời gian thử việc.

Thế nhưng, sau hơn 2 tuần tập luyện theo hình thức 1 kèm 1 với huấn luyện viên thể lực của CLB, đến nay, Carlos Enrique đã lấy lại khoảng 70% thể lực. Đặc biệt, trong trận giao hữu giữa Sông Lam Nghệ An và Phù Đổng Ninh Bình chuẩn bị cho mùa giải mới, anh được ra sân khoảng 30 phút và để lại nhiều ấn tượng tích cực trong mắt ban huấn luyện.

5 sao chép
Huấn luyện viên trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Đánh giá về tân binh người Colombia, HLV trưởng Phan Như Thuật nhận xét: “Cậu ấy thuộc mẫu tiền vệ chơi mạnh mẽ, giàu năng lượng, xông xáo, không ngại va chạm, rất máu lửa và tôi nhìn nhận thấy Carlos Enrique như một máy quét ở giữa sân. Không chỉ mạnh mẽ, cậu ấy còn thể hiện kỹ thuật khá điêu luyện. Tất cả những điểm đó để tôi xây dựng chiến thuật cho đội bóng ở mùa giải mới. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng lấy lại thể lực và hòa nhập tốt hơn cùng đồng đội để giúp tuyến giữa Sông Lam Nghệ An thi đấu khởi sắc hơn”.

Sự xuất hiện của Carlos Enrique được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa sân Vinh. Anh sở hữu khả năng thu hồi bóng ấn tượng, lối chơi mạnh mẽ nhưng vẫn kỹ thuật, hứa hẹn trở thành điểm tựa để Khắc Ngọc phát huy tối đa vai trò tổ chức lối chơi cho hàng công.

bna_4(1).jpg
Carlos Enrique thể hiện lối chơi đầy mạnh mẽ. Ảnh: Chung Lê

Với lực lượng hiện có, nhiều khả năng HLV Phan Như Thuật sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công ở mùa giải mới. Trong hệ thống đó, những điểm mạnh mà Carlos Enrique đang thể hiện được xem là mảnh ghép hoàn hảo, giúp Sông Lam Nghệ An duy trì sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và sắc bén hơn khi chuyển trạng thái tấn công.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An đã hoàn thiện bộ tứ ngoại binh cho V.League 2025/26. Với những tín hiệu tích cực từ cả 4 tân binh này, cộng thêm dàn nội binh trẻ giàu khát khao và đã được trui rèn qua nhiều mùa giải ở V.League, đội bóng xứ Nghệ hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải mới. Điều đó không chỉ hâm nóng tình yêu của người hâm mộ dành cho đội nhà, mà còn khiến bầu không khí trên sân Vinh trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn tại V.League 2025/26.

