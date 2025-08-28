Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An bị U17 PVF-CAND cầm hòa, cổ động viên phản đối gay gắt trọng tài Chiều 28/8, vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 bước sang lượt về với các trận đấu bảng B diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. 6 đội góp mặt gồm: PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Luxury Hạ Long, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Đội hình xuất phát của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa chủ nhà U17 PVF-CAND và U17 Sông Lam Nghệ An. Đây là 2 đội bóng sở hữu lực lượng đồng đều, giàu truyền thống và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp.

Trước trận đấu, U17 PVF-CAND đang dẫn đầu bảng, trong khi U17 SLNA tạm xếp thứ hai với 8 điểm, bằng điểm U17 Đông Á Thanh Hóa nhưng hơn hiệu số. Vì vậy, cuộc đối đầu này mang tính bản lề cho cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hải Nam.

Văn Sáng mở tỷ số cho U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

U17 SLNA tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-1-4-1. Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và tổ chức tấn công trung lộ.

Họ tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Minh Lợi ở phút 34.

Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút 43, từ pha chọc khe của Văn Lâm, tiền đạo Văn Sáng thoát xuống dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho U17 SLNA. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về đội khách.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, U17 SLNA chủ động lùi sâu, chờ cơ hội phản công. Phút 65, Viết Duy đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đi chệch khung thành. Ít phút sau, anh tiếp tục dứt điểm dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Ngọc Sơn đi bóng lắt léo bên cánh trái của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Kịch tính được đẩy lên ở phút 74. Cầu thủ Tuấn Kiệt (PVF-CAND) ngã trong vòng cấm sau pha đi bóng, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và đông đảo cổ động viên SLNA có mặt trên sân, cho rằng, đây là tình huống “ngã vờ”. Dù vậy, trọng tài không thay đổi quyết định. Trên chấm 11m, Anh Khoa bình tĩnh đánh bại thủ môn Văn Huy, gỡ hòa 1-1 cho U17 PVF-CAND.

Viết Duy nhiều lần đặt U17 PVF-CAND vào thế báo động. Ảnh: Đức Anh

Trong những phút còn lại, U17 SLNA nỗ lực tấn công tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U17 SLNA có 9 điểm sau 6 trận, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng B. Tuy nhiên, việc để mất điểm trong thế trận nắm lợi thế, cùng tranh cãi về quyết định của trọng tài, khiến cổ động viên xứ Nghệ không khỏi tiếc nuối và bức xúc.