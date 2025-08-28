Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

U17 Sông Lam Nghệ An bị U17 PVF-CAND cầm hòa, cổ động viên phản đối gay gắt trọng tài

Đức Anh 28/08/2025 21:12

Chiều 28/8, vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 bước sang lượt về với các trận đấu bảng B diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. 6 đội góp mặt gồm: PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Luxury Hạ Long, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

bna_3201.jpg
Đội hình xuất phát của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tâm điểm là cuộc chạm trán giữa chủ nhà U17 PVF-CAND và U17 Sông Lam Nghệ An. Đây là 2 đội bóng sở hữu lực lượng đồng đều, giàu truyền thống và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp.

Trước trận đấu, U17 PVF-CAND đang dẫn đầu bảng, trong khi U17 SLNA tạm xếp thứ hai với 8 điểm, bằng điểm U17 Đông Á Thanh Hóa nhưng hơn hiệu số. Vì vậy, cuộc đối đầu này mang tính bản lề cho cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hải Nam.

bna_3307.jpg
Văn Sáng mở tỷ số cho U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

U17 SLNA tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-1-4-1. Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và tổ chức tấn công trung lộ.

Họ tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, đáng chú ý là cú sút chệch cột dọc của Minh Lợi ở phút 34.

Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút 43, từ pha chọc khe của Văn Lâm, tiền đạo Văn Sáng thoát xuống dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho U17 SLNA. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về đội khách.

bna_3363.jpg
Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, U17 SLNA chủ động lùi sâu, chờ cơ hội phản công. Phút 65, Viết Duy đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đi chệch khung thành. Ít phút sau, anh tiếp tục dứt điểm dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

bna_3299.jpg
Ngọc Sơn đi bóng lắt léo bên cánh trái của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Kịch tính được đẩy lên ở phút 74. Cầu thủ Tuấn Kiệt (PVF-CAND) ngã trong vòng cấm sau pha đi bóng, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và đông đảo cổ động viên SLNA có mặt trên sân, cho rằng, đây là tình huống “ngã vờ”. Dù vậy, trọng tài không thay đổi quyết định. Trên chấm 11m, Anh Khoa bình tĩnh đánh bại thủ môn Văn Huy, gỡ hòa 1-1 cho U17 PVF-CAND.

bna_3237.jpg
Viết Duy nhiều lần đặt U17 PVF-CAND vào thế báo động. Ảnh: Đức Anh

Trong những phút còn lại, U17 SLNA nỗ lực tấn công tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U17 SLNA có 9 điểm sau 6 trận, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng B. Tuy nhiên, việc để mất điểm trong thế trận nắm lợi thế, cùng tranh cãi về quyết định của trọng tài, khiến cổ động viên xứ Nghệ không khỏi tiếc nuối và bức xúc.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đẳng cấp vượt trội, U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Luxury Hạ Long tại vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025

Đẳng cấp vượt trội, U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Luxury Hạ Long tại vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025

U17 Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước U17 PVF-CAND trong trận đấu mở màn vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025

U17 Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước U17 PVF-CAND trong trận đấu mở màn vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025

U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao tại vòng loại U17 Quốc gia 2025

U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao tại vòng loại U17 Quốc gia 2025

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      U17 Sông Lam Nghệ An bị U17 PVF-CAND cầm hòa, cổ động viên phản đối gay gắt trọng tài

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO