Thể thao Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trên sân Lạch Tray tại vòng 3 V.League Dù được kỳ vọng khá nhiều, nhưng Sông Lam Nghệ An đã không thể giành điểm trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, tại vòng 3 V.League 2025/26.

Chiều 27/8, sân Lạch Tray sôi động khi Hải Phòng chạm trán Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2025/26.

Đây là trận đấu mà đội chủ nhà quyết tâm phá dớp 5 trận không thắng trước SLNA, trong khi thầy trò HLV Phan Như Thuật cũng tràn đầy tự tin sau chiến thắng gây sốc trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Hải Phòng khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-2 trước Nam Định, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 3-1 trước tân binh PVF-CAND ở vòng 2. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phần nào giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu với SLNA.

Bên kia chiến tuyến, SLNA đang gây bất ngờ lớn. Sau trận thua 1-2 trước PVF-CAND, đội bóng xứ Nghệ đã lột xác với màn trình diễn quả cảm, đánh bại nhà vô địch Nam Định 2-1 ngay tại sân Vinh. Với 3 điểm quý giá, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bước vào trận đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray với quyết tâm cao.

Quang Vinh bị lép vế trước hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Ảnh: Đức Anh

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự cân bằng khi 3/5 trận gần nhất kết thúc bất phân thắng bại. Ở lần gặp này, SLNA tung ra đội hình gần như tối ưu: thủ môn Cao Văn Bình bắt chính, bộ tứ hậu vệ gồm Bá Quyền, Nam Hải, Văn Khánh và Văn Huy. Hàng tiền vệ có Quang Vinh, Enrique, Khắc Ngọc, Hồ Văn Cường và Ngô Văn Lương, trong khi Olaha tiếp tục là mũi nhọn trên hàng công.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, Hải Phòng đã nhập cuộc chủ động hơn, tạo sức ép lên phần sân của SLNA.

Khắc Ngọc đã không thể có được phong độ chói sáng như tại vòng 2. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 2, từ pha phản công chớp nhoáng, Olaha tận dụng tốc độ bên cánh phải, tung cú dứt điểm đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng đã chơi tập trung, đẩy bóng cứu thua.

Sau đó, thế trận trở nên sôi động với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Hải Phòng có cơ hội đáng chú ý khi Luiz Antonio đột phá qua hàng thủ SLNA, nhưng thủ môn Cao Văn Bình kịp thời băng ra hóa giải.

Ở chiều ngược lại, Hồ Văn Cường và Ngô Văn Lương cũng tạo được sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Đặc biệt, Hồ Văn Cường có pha đối mặt với thủ môn Đình Triệu, song một lần nữa người gác đền của Hải Phòng xuất sắc cản phá, khiến SLNA bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Tiền vệ Enrique khá lu mờ trong hàng tiền vệ của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Đến phút 22, đội chủ nhà Hải Phòng với sự già dơ đã vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, tiền đạo Fred khống chế gọn gàng, vượt qua sự truy cản của Bá Quyền trước khi bình tĩnh dứt điểm hạ gục Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, Hải Phòng tiếp tục tạo ra thêm hai cơ hội nguy hiểm để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của các chân sút như Fred hay Antonio đều không thể thắng được cột dọc. Chính vì vậy, hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định rút tiền vệ Enrique và tung tiền đạo Moore vào sân với mong muốn tạo nên sự hiệu quả hơn trong các pha lên bóng.

Tuy nhiên, khi sự thay đổi người này chưa phát huy được tác dụng thì Sông Lam Nghệ An lại đón nhận thêm bàn thua.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hải Phòng được ghi ở phút 63. Xuất phát từ tình huống tấn công ở trung lộ, đồng đội thả bóng xuống cho Antonio, tiền vệ này xoay người đầy tinh quái rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt, làm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An vùng lên mạnh mẽ, trong đó vào phút thứ 66, từ pha tạt bóng của Vương Văn Huy vào trong, tiền đạo Olaha băng vào, nhưng thực hiện cú đánh đầu không trúng bóng, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.



Olaha đã không thể tạo được đột biến trước hàng thủ thi đấu tỉnh táo của Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Ở chiều ngược lại, sau khi đã có được 2 bàn thắng dẫn trước, Hải Phòng không còn đẩy cao đội hình để tấn công mà thực hiện đấu pháp phòng ngự phản công.

Chính điều đó đã giúp Sông Lam Nghệ An tạo được sức ép khá lớn bên phần sân của Đình Triệu. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các tình huống cuối cùng đã khiến cho Sông Lam Nghệ An không thể tìm được mảnh lưới của Hải Phòng.

Vậy nên, trận đấu đã khép lại với phần thắng 2-0 nghiêng về Hải Phòng.