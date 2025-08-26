Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hải Phòng Cả 2 đội đều đang rất hưng phấn sau khi chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Do đó, trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là trận đấu gay cấn và hấp dẫn.

Nhìn vào con số thống kê, cặp đấu giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An là 1 cặp đấu rất cân tài cân sức. 10 trận đấu đối đầu gần đây nhất, cả 2 đội đều đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 4 trận và để thua 3 trận – một sự cân bằng gần như tuyệt đối.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An lại đang sở hữu chuỗi bất bại trước đội bóng đất Cảng trong 3 mùa giải gần đây, với 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Đặc biệt, trong 3 lần gần nhất hành quân đến sân Lạch Tray, đội bóng xứ Nghệ đều ra về với 1 điểm. Điều này sẽ là điểm tựa không nhỏ cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật trong chuyến làm khách sắp tới.

Tiền đạo Michael Olaha vẫn sẽ là linh hồn trên hàng công của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu tới. Ảnh: Xuân Thủy

Dẫu vậy, sân Lạch Tray lại đang là "pháo đài" kiên cố của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trong 3 trận sân nhà gần đây nhất, Hải Phòng toàn thắng và ghi tới 9 bàn – hiệu suất đáng nể, phản ánh rõ sức mạnh tấn công của đội bóng đất Cảng mỗi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Đó là kết quả đến từ lối chơi tấn công rực lửa, phối hợp nhịp nhàng ở cự ly ngắn và trung bình. Sự kết hợp hài hòa giữa dàn nội binh và ngoại binh đã giúp Hải Phòng thi đấu mạch lạc và hiệu quả. Chính vì vậy, chuyến làm khách đến Lạch Tray lần này hứa hẹn sẽ là thử thách thực sự với Sông Lam Nghệ An.

Đặc biệt, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đang gặp nhiều tổn thất. Những chấn thương, thẻ phạt và sự hao mòn thể lực sau trận đấu căng thẳng với Thép Xanh Nam Định khiến hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An không có được lực lượng mạnh nhất. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ tuyến trên là rất cần thiết để đội bóng áo vàng có thể xây dựng được một thế trận chắc chắn.

Dẫu vậy, có thể thấy rằng, lối chơi của Sông Lam Nghệ An đang được vận hành ổn định dưới bàn tay của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Trong 2 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Sông Lam Nghệ An đã cho thấy khả năng tổ chức tấn công bài bản, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ này.

Tuy nhiên, các chân sút của Sông Lam Nghệ An vẫn cần chắt chiu các cơ hội có được để tránh phải nhận kết quả không tốt giống như trận đấu ra quân gặp PVF-CAND.

Trong đội hình Sông Lam Nghệ An, cái tên nổi bật nhất chắc chắn vẫn là Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria đã ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 2 trận đầu mùa – một phong độ ổn định, cho thấy anh vẫn là "linh hồn" trong mọi đợt tấn công của đội bóng xứ Nghệ.

Bên cạnh Olaha, người hâm mộ Sông Lam Nghệ An cũng đặt nhiều hy vọng vào Carlos Enrique Olaya. Tiền vệ người Colombia được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát tuyến giữa và làm giảm sự nguy hiểm đến từ Luiz Antonio – ngòi nổ quan trọng nhất của Câu lạc bộ Hải Phòng.

Sau 2 trận đấu, tiền vệ người Brazil cũng đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Với kỹ thuật, tư duy chiến thuật sắc sảo và kinh nghiệm dày dạn, Luiz Antonio đang là nhạc trưởng trong lối chơi tấn công của đội chủ nhà.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND. Ảnh: VPF

Ngoài ra, Bicou Bissainthe cũng là cái tên không thể không nhắc tới. Trong bối cảnh hàng phòng ngự Hải Phòng không có ngoại binh, tiền vệ người Haiti chính là “máy quét” hiệu quả trước hàng thủ, góp phần bảo đảm sự cân bằng giữa công và thủ.

Mặc dù những lần chạm trán gần đây giữa Câu lạc bộ Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An thường không có nhiều bàn thắng, nhưng trận đấu sắp tới lại hứa hẹn sẽ rất khác. Phong độ cao, sự tự tin và những ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ của cả hai đội chính là cơ sở để tin rằng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu bùng nổ và đầy cảm xúc tại Lạch Tray.

Hy vọng rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy phong độ ổn định, thi đấu quả cảm để giành được một kết quả có lợi, tiếp tục tích lũy được những điểm số quan trọng và mang niềm vui về với khán giả xứ Nghệ.