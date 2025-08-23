Thể thao Sông Lam Nghệ An xứng đáng với chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định Chiều 23/8, trên sân Vinh đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2025/26 giữa Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Định. Huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng, đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng trước nhà đương kim vô địch

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều nhận định Sông Lam Nghệ An khó có thể giành điểm, ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà. Thực tế càng khiến người hâm mộ lo lắng hơn khi đoàn quân của HLV Phan Như Thuật bị thủng lưới sớm sau pha dứt điểm đẳng cấp từ phía Nam Định.

Sông Lam Nghệ An xứng đáng với chiến thắng trước nhà đương kim vô địch - Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Chung Lê

Những tưởng bàn thua này sẽ khiến SLNA sụp đổ, nhưng kịch bản lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Đội bóng áo vàng càng đá càng cho thấy tinh thần kiên cường, lối chơi chặt chẽ và quyết tâm không khoan nhượng. Họ đã có được bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1, mang đến niềm tin lớn cho khán giả trên khán đài.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội cùng thực hiện những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Sự khác biệt đến ở phút 81, Moore - tiền đạo vừa vào sân đã tung cú dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA. Đây là kết quả khiến nhiều chuyên gia bất ngờ, nhưng cũng phải thừa nhận đó là thành quả xứng đáng cho một tập thể thi đấu đầy quả cảm và khoa học.

HLV Phan Như Thuật - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Chung Lê

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Như Thuật nhấn mạnh: “Cảm xúc của tôi lúc này thực sự rất vui. Bởi từ rất lâu rồi, Sông Lam Nghệ An chưa từng giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định. Hôm nay, toàn đội đã làm được điều đó. Chiến thắng này là sự nỗ lực của cả tập thể, với tinh thần tập trung cao nhất và quyết tâm lớn nhất. Có thể bất ngờ, nhưng chúng tôi xứng đáng với kết quả này”.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của toàn đội. Tất cả các cầu thủ, từ đá chính đến dự bị, đều cho thấy sự quyết tâm. Cá nhân tôi muốn nhắc đến thủ môn trẻ Cao Văn Bình. Cậu ấy có chiều cao tốt, phản xạ nhanh, và nếu được cọ xát nhiều hơn, tôi tin Văn Bình sẽ trở thành một trong những thủ môn tiềm năng hàng đầu trong tương lai”.

Không chỉ vậy, những trụ cột như Khắc Ngọc hay Olaha tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Khắc Ngọc mang đến sự chắc chắn và cân bằng nơi tuyến giữa, còn Olaha, với vai trò đội trưởng đã luôn thi đấu nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho đồng đội. “Khắc Ngọc là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng. Từ khi trở lại, cậu ấy luôn giữ được phong độ ổn định, giúp tuyến giữa vận hành trơn tru. Còn Olaha không chỉ xông xáo trong lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Việc cậu ấy gắn bó và cống hiến hết mình cho SLNA là điều vô cùng đáng quý", HLV Phan Như Thuật nhấn mạnh.

Theo HLV trưởng SLNA, đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, đặc biệt trong khâu phòng ngự: “Nam Định có hàng công rất mạnh. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các cầu thủ phải giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống ở khu vực trung lộ. Khi cần thiết, toàn đội pressing tầm cao để gây áp lực, đồng thời, phòng ngự chắc chắn để hóa giải các pha tấn công của đối thủ”.

Chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn khẳng định SLNA hoàn toàn xứng đáng được ngợi khen. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và đấu pháp hợp lý, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy họ đủ khả năng tạo thêm nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay.