Pháp luật

Ô tô lật ngửa sau va chạm với tàu hỏa tại phường Trường Vinh

PV 05/10/2025 09:02

Sáng sớm nay (5/10), một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại đường ngang dân sinh không có rào chắn, thuộc khối Vinh Mỹ, phường Trường Vinh (trước đây là phường Vinh Tân), tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 37K-540.xx khi băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến xe bị lật ngửa, hư hỏng nặng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Người dân cho biết, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự do không có barie. Việc thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn khiến đường ngang này trở thành điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

