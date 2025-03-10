Pháp luật Nghệ An xóa bỏ hoàn toàn 2 lối đi tự mở nguy hiểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam Sáng 3/10, 2 lối đi tự phát tại xã Trung Lộc, cắt ngang tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, đã được rào chắn và xóa bỏ hoàn toàn. Đây là những điểm từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt.

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt theo Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt (Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II, Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh và UBND xã Trung Lộc tổ chức rào chắn, xóa bỏ hoàn toàn 2 lối đi tự mở tại Km304+575 và Km305+315, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Tiến hành xóa lối đi tự mở. Ảnh: P.V

Đây là 2 điểm đen về mất an toàn giao thông đường sắt, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại cả về người và tài sản Nhà nước. Việc tồn tại các lối đi tự phát này không chỉ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt mà còn gây áp lực lớn trong công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh mật độ phương tiện ngày càng tăng.

Riêng tại vị trí Km304+820, lực lượng chức năng đã tiến hành thu hẹp lòng đường, chỉ cho phép xe máy và người đi bộ qua lại. Sau khi tuyến đường gom dân sinh hoàn thiện, lối đi này cũng sẽ bị đóng hoàn toàn nhằm đảm bảo đúng quy hoạch và an toàn.

Tại các lối đi tự mở sẽ được rào chắn kiên cố. Ảnh: P.V

Ông Phan Huy Chương – Phó trưởng Ban chuyên trách, Ban ATGT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Việc xóa bỏ các lối đi tự mở là giải pháp mang tính căn cơ, cần thiết và bắt buộc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Những lối đi tự phát không chỉ vi phạm hành lang an toàn mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm trong thời gian qua. Chúng tôi xác định rõ quan điểm là xử lý dứt điểm, kiên quyết, không để tái diễn tình trạng này”.