Pháp luật Nghệ An sẽ rào chắn, đóng vĩnh viễn nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trước ngày 15/9 Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt tại những lối đi tự mở trên địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn tại các điểm giao cắt trái phép. Dù nhiều biện pháp đã được triển khai, vi phạm vẫn tái diễn, gây hậu quả nặng nề. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở, bảo vệ tính mạng người dân và đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra từ những lối đi trái phép qua đường sắt

Trên địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) hiện đang tồn tại 3 lối đi tự mở qua đường sắt tại các vị trí Km304+575, Km304+820 và Km305+315. Đây là các điểm giao cắt nguy hiểm, thuộc diện bắt buộc phải rào đóng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, đến nay, các lối đi này vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây lo ngại lớn cho người dân và cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn vào ngày 11/3/2024, tại lối đi tự mở Km304+575, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành. Ảnh: CSCC

Đáng chú ý, vào ngày 11/3/2024, tại lối đi tự mở Km304+575, khu gian Mỹ Lý - Quán Hành, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu khách SE8 và xe ô tô đầu kéo BKS 37H-056.76 kéo theo rơ moóc chở cát BKS 37R-047.39. Va chạm khiến phương tiện bị hư hỏng nặng, hoạt động của tuyến đường sắt bị gián đoạn.

Ngay sau vụ việc, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã triển khai các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế xe trọng tải lớn, xe đầu kéo lưu thông qua lối đi này, như thu hẹp mặt đường, đặt bục bê tông. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, một số đối tượng đã dùng phương tiện cơ giới dịch chuyển các khối bê tông, mở rộng lối đi ra hơn 3 mét. Hàng ngày, xe ô tô kéo theo rơ moóc vẫn ngang nhiên qua lại, bất chấp các nguy cơ rình rập từ tàu hỏa đang lưu thông trên tuyến chính.

Vụ tai nạn vào lúc 5h38’ sáng 15/8/2025 khiến bà Trương Thị Q. tử vong tại chỗ. Ảnh: CSCC

Mặc dù ngành Đường sắt, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã nhiều lần phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn và tuyên truyền, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn. Người dân vẫn tùy tiện băng qua đường sắt bằng xe máy, ô tô và thậm chí đi bộ, không chú ý quan sát khi tàu đang đến gần.

Một vụ tai nạn thương tâm khác xảy ra vào lúc 5h38’ sáng 15/8/2025. Tàu NA1 đã va chạm với bà Trương Thị Q. (56 tuổi, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) khi bà điều khiển xe máy mang BKS 37K6-0605 băng qua lối đi tự mở. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng hoàn toàn. Đây là minh chứng đau lòng cho những rủi ro luôn hiện hữu từ các lối đi không phép.

Kiên quyết xóa bỏ lối đi trái phép nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Trước thực trạng trên, các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An đã họp bàn và đi đến thống nhất sẽ xóa bỏ hoàn toàn 3 lối đi tự mở nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: Việc rào chắn, đóng vĩnh viễn các lối đi tự mở qua đường sắt là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Hoạt động này được thực hiện theo đúng Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, nhằm triển khai Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc với các ngành chức năng, địa phương xã Trung Lộc để thống nhất kế hoạch đóng các lối đi tự mở trên địa bàn. Ảnh: P.V

Theo đó, UBND xã Trung Lộc sẽ chủ trì công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương rào đóng lối đi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho cộng đồng. Ngành Đường sắt sẽ phối hợp cùng xã Trung Lộc biên soạn nội dung tuyên truyền phù hợp, đồng thời, chuẩn bị nhân lực, máy móc, vật tư để tiến hành thi công hàng rào, đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn 3 lối đi tại Km304+575, Km304+820 và Km305+315 trước ngày 15/9/2025.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Trung Lộc sẽ tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân chuyển sang sử dụng đường ngang có chắn tự động tại Km305+888 (lý trình QL1A Km447+570), đảm bảo thuận lợi và an toàn khi qua đường sắt. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh Nghệ An sẽ kiến nghị Khu Quản lý đường bộ II xem xét điều chỉnh, nối liền dải phân cách và tổ chức lại giao thông tại vị trí Km447+750 trên Quốc lộ 1A để tạo điều kiện đi lại hợp lý cho người dân sau khi xóa bỏ các lối đi không phép.

Các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn xã Trung Lộc (Nghệ An) sẽ được xóa bỏ trước ngày 15/9/2025. Ảnh: P.V

Như vậy, việc xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là bước đi mang tính chiến lược trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Khi tính mạng con người vẫn đang bị đe dọa từng ngày từ những lối đi trái phép, việc hành động kiên quyết, dứt điểm là yêu cầu cấp thiết. Điều quan trọng hơn cả là sự đồng thuận và hợp tác từ phía người dân – để mỗi chuyến tàu được vận hành trong an toàn, và không còn những mất mát đau lòng xảy ra.