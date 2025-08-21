Xây dựng Đảng Chỉ định 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 21/8, Đảng bộ xã Trung Lộc (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 250 đại biểu, đại diện cho 1.385 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Lộc cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Xã Trung Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc trước đây. Sau sáp nhập, toàn xã có diện tích tự nhiên 31,35 km2; dân số 31.180 người. Đảng bộ xã có 57 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.385 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các xã cũ đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên địa bàn là 10,98%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt 62 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp giảm xuống còn 25,78%, công nghiệp - xây dựng đạt 22,47%, dịch vụ - thương mại đạt 51,75%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương.

An ninh, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động chính quyền đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trung Lộc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ xã Trung Lộc đề ra 3 chương trình, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đồng thời, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28/28 chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Lộc trình bày Báo cáo chính trị. Ảnh: Thu Hương



Trong đó, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (theo giá cố định) 12,77%, phần xã quản lý 9,53%; Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 85 - 90 triệu/năm; phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 50% trường đạt chuẩn mức độ 2).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Trung Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Với khí thế mới của Đại hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Lộc sẽ đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, tiềm năng là xã có vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, điều kiện thích hợp để phát triển đô thị - dịch vụ thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.

Xã cần tập trung phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và dịch vụ thương mại. Xác định động lực tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản theo hướng hàng hóa, an toàn, hữu cơ, VietGAP, xây dựng thương hiệu OCOP, đồng thời, liên kết với thị trường công nghiệp chế biến và du lịch.

Ngoài ra, Trung Lộc cần tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch không gian phát triển xã theo hướng đồng bộ, hiện đại (phân định rõ vùng sản xuất, vùng dịch vụ, vùng dân cư…) gắn với quy hoạch chung của tỉnh, nhất là quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính xã.

Phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn xã gắn với du lịch, dịch vụ. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng công nghệ thông tin..

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thu Hương

Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới tư duy, phương thức hoạt động từ hành chính quản lý thụ động sang hành chính kiến tạo, phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Lộc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Thu Hương

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đồng chí Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Lộc; đồng chí Nguyễn Đức Lộc - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Trần Nguyên Hòa - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc (cũ) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030./.