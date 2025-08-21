Trang nhất Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đổi mới tư duy, đưa Hưng Nguyên Nam thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hiếu học và nhân văn- xã Hưng Nguyên Nam đang được kỳ vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã quyết tâm đưa quê hương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa.

Một góc nông thôn xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Những nền tảng quan trọng

Xã Hưng Nguyên Nam được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hưng Lĩnh, Long Xá, Xuân Lam và Thông Tân. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng.

Vùng đất này gắn liền với tên tuổi Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Đây cũng là nơi đã viết nên những trang sử oanh liệt trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 làm rung chuyển bộ máy thống trị thực dân - phong kiến, trở thành đỉnh cao trong cao trào đấu tranh của nhân dân Nghệ An.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam thăm hỏi thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn.Ảnh: Mai Hoa, Hà Huệ

Những di tích, địa danh như: Đền Thanh Liệt, Thông Lạng… đã trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất, của truyền thống yêu nước, hiếu học, nhân văn sâu đậm. Chính bề dày lịch sử ấy là nền tảng tinh thần vững chắc để các thế hệ hôm nay kế thừa và phát huy, tạo động lực phát triển.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khởi đầu với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, cùng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết, xã Hưng Nguyên Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên Nam động viên cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã nỗ lực để phục vụ tốt nhân dân. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Theo chia sẻ của đồng chí Cao Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp giữ vững vai trò “trụ đỡ”, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang ứng dụng công nghệ cao, hình thành nhiều mô hình trang trại tập trung, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, trồng trọt gắn với cánh đồng lớn, nâng cao chất lượng gạo và rau màu.

Công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng ước đạt 28,12% (trong đó công nghiệp 9,19%; xây dựng 18,93%). Trên địa bàn xã có 5 làng nghề đạt tiêu chuẩn, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động và xây dựng thành công 4 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

Kinh doanh dịch vụ, thương mại được xã Hưng Nguyên Nam khuyến khích người dân đầu tư phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Dịch vụ, thương mại đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,5%/năm. Các hình thức thanh toán trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử phát triển nhanh, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ.

Du lịch văn hóa, lịch sử gắn với tâm linh, du lịch sinh thái, nông nghiệp nông thôn bắt đầu trở thành thế mạnh. Công tác quy hoạch được chú trọng, nhiều quy hoạch lớn được phê duyệt, tạo không gian phát triển mới.

Thông qua chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông và cảnh quan môi trường ở xã Hưng Nguyên Nam được đầu tư đồng bộ, khang trang hơn. Ảnh: Mai Hoa



Trước khi sáp nhập, cả 4 xã đều đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thông qua phong trào đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng nâng cao, môi trường được cải thiện, hạ tầng khang trang. Nhiều tuyến đường bê tông, đường hoa, hệ thống chiếu sáng được xây dựng, góp phần làm thay đổi bộ mặt làng quê.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình các cấp đạt 100%; cơ sở vật chất giáo dục, y tế được đầu tư khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiều xóm, làng được công nhận danh hiệu “làng văn hóa”, trong đó làng Phan đạt mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.

Cơ sở vật chất Trường mầm non Hưng Thông được đầu tư, đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mai Hoa

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Tất cả những kết quả đó góp phần tạo dựng hình ảnh một Hưng Nguyên Nam năng động, giàu sức sống, vững vàng bước vào giai đoạn mới.

Phấn đấu những mục tiêu mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng thành quả đã đạt được, Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam đưa ra mục tiêu: Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững; đưa Hưng Nguyên Nam trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa; đồng thời là vùng kinh tế - văn hóa năng động, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam kiểm tra hiệu quả mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng lúa gạo chất lượng cao ven sông Lam, mở rộng mô hình dưa lưới, nho Hoàng Đế, cà chua chery. Phấn đấu hoàn thành khu nông nghiệp công nghệ cao Xuân Lam 150 ha; có ít nhất 5 sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2030.

Công nghiệp - xây dựng, ưu tiên công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, mở rộng tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng.

Dịch vụ - thương mại, tập trung phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương, đẩy mạnh du lịch văn hóa - sinh thái sông Lam, gắn với bảo tồn di tích, dân ca ví giặm, lễ hội truyền thống.

Cây sâm ngưu bàng được trồng trên đất bãi ven sông Lam xã Hưng Nguyên Nam đem lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa

Để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng nêu trên, đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tập trung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

“ Xã Hưng Nguyên Nam xác định phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đồng bộ, tạo sự liên kết giữa các thành phần, các loại hình sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Đồng chí Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam

Thi công rải thảm nhựa tuyến trục chính xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Mai Hoa

Thứ hai, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đồng bộ, tạo sự liên kết giữa các thành phần, các loại hình sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Tích cực phối hợp huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Mô hình trồng rau trong nhà lưới tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Mai Hoa

Thứ tư, chăm lo các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn mới. Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thứ năm, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố vững chắc an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam hỗ trợ tiền sửa chữa nhà ở và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân hỗ trợ người dân ngày công phá dỡ nhà cũ, làm nhà mới. Ảnh: Đậu Kiều Hoa, Mai Hoa

Về 3 khâu đột phá, gồm: Thu hút đầu tư; tích cực huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và sự hài lòng của người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nguyên Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã nhà, hướng đến mục tiêu xây dựng xã Hưng Nguyên Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2029.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An và cả nước” - Bí thư Đảng ủy xã Lê Phạm Hùng nhấn mạnh.