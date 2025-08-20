Thời sự Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội Đảng bộ xã Yên Trung Chiều 20/8, Đảng bộ xã Yên Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xác định đường hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo với yêu cầu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

Chương trình chào cờ tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 175 đảng viên, đại diện cho hơn 568 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Yên Trung.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tốc độ tăng trưởng vượt chỉ tiêu đại hội

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025 - 2030). Đại hội cũng sẽ thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và Hưng Trung, thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Đảng bộ có tổng 568 đảng viên, sinh hoạt tại 39 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đội thiếu niên tiền phong chào mừng đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân các xã trước khi sáp nhập và xã Yên Trung hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, tạo ra nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 2.090 tỷ đồng/mục tiêu đại hội hơn 1.630 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 7,84%/năm.

Thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm, tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Phan Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng sản xuất nông, lâm, nghiệp chiếm 37,63%; công nghiệp, xây dựng chiếm 36,36%; dịch vụ, thương mại chiếm 26,01%.

Đảng bộ và nhân dân 3 xã trước khi sáp nhập quyết liệt, đồng thuận xây dựng nông thôn mới và đều được công nhận đạt chuẩn; tạo bước phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, diện mạo nông thôn thay đổi hoàn toàn, thật sự: sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

Đồng chí Hoàng Đức Ân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trung trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Hiệu quả”; Đại hội đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc.

Đại hội cũng đề ra 27 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu cho công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Ngọc Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Trung điều hành thảo luận tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 23 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Phan Hữu Hùng - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Hoàng Đức Ân và Phạm Ngọc Cừ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Trung khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Mai Hoa



Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bên cạnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Trung đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh nhiều cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi mở một số nội dung đối với Đảng bộ xã Yên Trung.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Trước hết, Đảng bộ xã cần chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xem đây là nhiệm vụ then chốt; phải thực sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công đúng người, đúng việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có năng lực thực tiễn, thạo việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, hiểu dân, vì dân, tận tụy với dân, có trách nhiệm với dân; đảm bảo các công việc của Đảng bộ đều được dân biết, dân bàn, dân được kiểm tra, dân được giám sát và dân được thụ hưởng.

Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị; xây dựng phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, dân chủ, cụ thể, sâu sát cơ sở, có nhiều kỹ năng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới; chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi; quản lý chặt chẽ quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cụm công nghiệp Hưng Yên Nam, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn đồng bộ; nhất là các công trình hạ tầng liên quan đến hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực để đầu tư hoàn thiện các công trình phúc lợi, công cộng.

Khai thác tối đa lợi thế để phát triển kinh tế bền vững; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển.

Tổ trưởng Tổ công tác số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng gửi gắm mong muốn, từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.