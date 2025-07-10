Thứ Ba, 7/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc phòng

Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu tại xã Yên Trung

Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh) 07/10/2025 17:36

Chiều 7/10, dưới sự chủ trì của Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2025 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Yên Trung trong khu vực phòng thủ.

Tham dự hội nghị có thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

mmm
Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2025 phát biểu giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên

Cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ địa bàn”, sẽ diễn ra vào quý IV năm 2025.
Nội dung diễn tập, gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến.
Để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập xã Yên Trung trong khu vực phòng thủ năm 2025 làm điểm cho toàn Quân khu tham quan, rút kinh nghiệm, Đại tá Hoàng Đình Luân khẳng định, đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy của ban chỉ huy phòng thủ khu vực và các xã, phường, đồng thời là dịp để rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cấp.

nnn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Vì thế, các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 4 và của tỉnh Nghệ An, xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy trí tuệ tập thể; làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Mức trợ cấp lương hưu với 5 nhóm đối tượng chịu tác động của sắp xếp bộ máy

Mức trợ cấp lương hưu với 5 nhóm đối tượng chịu tác động của sắp xếp bộ máy

Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành để chế tạo vũ khí hiện đại

Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành để chế tạo vũ khí hiện đại

Nghị định mới của Chính phủ khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế đốt vàng mã

Nghị định mới của Chính phủ khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế đốt vàng mã

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Đọc tiếp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Mức trợ cấp lương hưu với 5 nhóm đối tượng chịu tác động của sắp xếp bộ máy

Mức trợ cấp lương hưu với 5 nhóm đối tượng chịu tác động của sắp xếp bộ máy

Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành để chế tạo vũ khí hiện đại

Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành để chế tạo vũ khí hiện đại

Nghị định mới của Chính phủ khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế đốt vàng mã

Nghị định mới của Chính phủ khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng, hạn chế đốt vàng mã

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Xem thêm Quốc phòng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc phòng
      Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu tại xã Yên Trung

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO