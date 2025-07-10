Quốc phòng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu tại xã Yên Trung Chiều 7/10, dưới sự chủ trì của Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2025 tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Yên Trung trong khu vực phòng thủ.



Tham dự hội nghị có thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Nghệ An năm 2025 phát biểu giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trọng Kiên



Cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ địa bàn”, sẽ diễn ra vào quý IV năm 2025.

Nội dung diễn tập, gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập xã Yên Trung trong khu vực phòng thủ năm 2025 làm điểm cho toàn Quân khu tham quan, rút kinh nghiệm, Đại tá Hoàng Đình Luân khẳng định, đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy của ban chỉ huy phòng thủ khu vực và các xã, phường, đồng thời là dịp để rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cấp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Vì thế, các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch của Quân khu 4 và của tỉnh Nghệ An, xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy trí tuệ tập thể; làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

