Xã hội Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu thêm 14 trẻ mồ côi, lan tỏa hành trình yêu thương Tiếp nối hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương, ngày 19/10, Hoàng Gia Phát Group phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Trung Nghệ An đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu thêm 14 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PV

Với hoạt động này, tổng số trẻ được Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu đã nâng lên 180 em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi em nhỏ được nhận đỡ đầu đều mang trong mình một câu chuyện riêng - là hành trình vượt khó, là nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh. Như em Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi), mồ côi cha mẹ, sống cùng bà nội tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài đến lớp mỗi ngày; em Cao Thị Quỳnh Nữ (4 tuổi), mẹ mất sớm, cha bỏ đi, được dì ruột nuôi nấng trong tình thương và sự kiên cường; hay em Nguyễn Anh Pháp (8 tuổi), mồ côi mẹ, cha tàn tật, gia cảnh khó khăn song nhiều năm liền vẫn là học sinh giỏi.

Niềm vui của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Trung khi nhận được những món quà và sự giúp đỡ đầy yêu thương của Hoàng Gia Phát Group. Ảnh: PV

Thấu hiểu những mất mát, thiệt thòi của các em, Hoàng Gia Phát Group đã cam kết nhận đỡ đầu cho đến khi các em tròn 18 tuổi, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 667 triệu đồng. Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, đây còn là cam kết đồng hành dài lâu, là lời động viên để các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ mong muốn tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Ảnh: PV



Đại diện Hoàng Gia Phát Group chia sẻ: “Nhận đỡ đầu 14 em nhỏ ở Yên Trung – đa phần là trẻ mồ côi, gia cảnh khó khăn với Hoàng Gia Phát Group không chỉ trao đi một phần vật chất, mà còn mong gieo vào các con niềm tin, nghị lực và ước mơ để trưởng thành”.

Chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi được Hoàng Gia Phát Group triển khai trong thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng - để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của tình thương và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hiện nay, Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 180 em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Những năm qua, Hoàng Gia Phát Group là một trong những doanh nghiệp tích cực trong công tác an sinh xã hội tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài chương trình "Mẹ đỡ đầu", doanh nghiệp còn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực: tặng quà cho học sinh vùng sâu, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai… thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” và trách nhiệm với cộng đồng./.