Thứ Ba, 21/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu thêm 14 trẻ mồ côi, lan tỏa hành trình yêu thương

Nguyệt Minh 21/10/2025 18:40

Tiếp nối hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương, ngày 19/10, Hoàng Gia Phát Group phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Trung Nghệ An đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu thêm 14 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

đại biểu
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: PV

Với hoạt động này, tổng số trẻ được Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu đã nâng lên 180 em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Mỗi em nhỏ được nhận đỡ đầu đều mang trong mình một câu chuyện riêng - là hành trình vượt khó, là nghị lực vươn lên giữa nghịch cảnh. Như em Nguyễn Bảo Khang (7 tuổi), mồ côi cha mẹ, sống cùng bà nội tuổi cao sức yếu nhưng vẫn miệt mài đến lớp mỗi ngày; em Cao Thị Quỳnh Nữ (4 tuổi), mẹ mất sớm, cha bỏ đi, được dì ruột nuôi nấng trong tình thương và sự kiên cường; hay em Nguyễn Anh Pháp (8 tuổi), mồ côi mẹ, cha tàn tật, gia cảnh khó khăn song nhiều năm liền vẫn là học sinh giỏi.

ông Dũng tặng quà trẻ
Niềm vui của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Trung khi nhận được những món quà và sự giúp đỡ đầy yêu thương của Hoàng Gia Phát Group. Ảnh: PV

Thấu hiểu những mất mát, thiệt thòi của các em, Hoàng Gia Phát Group đã cam kết nhận đỡ đầu cho đến khi các em tròn 18 tuổi, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 667 triệu đồng. Không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, đây còn là cam kết đồng hành dài lâu, là lời động viên để các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

ông dũng phát biểu
Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ mong muốn tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Ảnh: PV

Đại diện Hoàng Gia Phát Group chia sẻ: “Nhận đỡ đầu 14 em nhỏ ở Yên Trung – đa phần là trẻ mồ côi, gia cảnh khó khăn với Hoàng Gia Phát Group không chỉ trao đi một phần vật chất, mà còn mong gieo vào các con niềm tin, nghị lực và ước mơ để trưởng thành”.

Chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi được Hoàng Gia Phát Group triển khai trong thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng - để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay của tình thương và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

nhận đỡ đầu 14 em nhỏ
Hiện nay, Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu 180 em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Những năm qua, Hoàng Gia Phát Group là một trong những doanh nghiệp tích cực trong công tác an sinh xã hội tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài chương trình "Mẹ đỡ đầu", doanh nghiệp còn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thiết thực: tặng quà cho học sinh vùng sâu, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai… thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” và trách nhiệm với cộng đồng./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

Hoàng Gia Phát Group chung tay xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Hoàng Gia Phát Group chung tay xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Xã Yên Trung

Đọc tiếp

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

Hoàng Gia Phát Group phối hợp tặng quà trung thu tới học sinh vùng lũ xã Yên Hòa

Hoàng Gia Phát Group chung tay xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Hoàng Gia Phát Group chung tay xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Hoàng Gia Phát Group nhận đỡ đầu thêm 14 trẻ mồ côi, lan tỏa hành trình yêu thương

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO