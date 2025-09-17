Xã hội Hoàng Gia Phát Group chung tay xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao Chương trình “Bếp ăn của niềm tin - Nghệ Tĩnh văn minh 2045” nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Tập đoàn Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group), với sứ mệnh “Phụng sự cộng đồng - gieo hạt lành - kiến tạo giá trị bền vững cho thế hệ trẻ”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoàng Gia Phát Group phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đồng hành cùng các trường học miền Tây xứ Nghệ xây dựng bếp ăn bán trú, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh.

Đại diện lãnh đạo Hoàng Gia Phát Group cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, lãnh đạo địa phương làm việc với Trường THCS Yên Thắng triển khai Chương trình “Bếp ăn Yên Thắng - Áo đỏ, Cờ đỏ cho em”. Ảnh: P.V



Mở đầu chuỗi hoạt động là sự kiện “Bếp ăn Yên Thắng - Áo đỏ, Cờ đỏ cho em”, xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường THCS Yên Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) - nơi vừa chịu nhiều thiệt hại sau bão số 5. Trường hiện có khoảng 300 học sinh bán trú, chủ yếu đến từ các bản làng xa trung tâm. Sau thiên tai, khu bếp ăn của trường xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thiết bị tối thiểu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Học sinh phải dùng bữa trong điều kiện tạm bợ, thiếu dinh dưỡng, khiến phụ huynh và giáo viên lo lắng, trong khi nhà trường lại khó khăn về ngân sách để khắc phục.

Hoàng Gia Phát Group hỗ trợ triển khai bếp ăn bán trú cho các em học sinh Trường THCS Yên Thắng. Ảnh: P.V

Trước thực trạng đó, Hoàng Gia Phát Group đã trích gần 300 triệu đồng từ Quỹ “Mua là giúp - Đưa em đến trường” để triển khai xây dựng công trình mới. Tập đoàn cam kết thi công minh bạch, quản lý vận hành theo chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo mang đến cho học sinh những bữa ăn an toàn, đủ chất và văn minh.

Trong lộ trình triển khai dự án, ngày 16/9, đại diện lãnh đạo Hoàng Gia Phát Group cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, lãnh đạo xã Yên Thắng và Công ty Xây dựng D2B đã trực tiếp khảo sát thực địa tại trường, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất và thống nhất phương án xây dựng nhà đa chức năng phục vụ ăn uống, sinh hoạt tập thể. Công trình sẽ được triển khai với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Công ty D2B, ứng dụng công nghệ BIM hiện đại nhằm tối ưu chi phí, đảm bảo chất lượng và minh bạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến công trình hoàn thành và bàn giao vào tháng 11/2025.

Bà Nguyễn Hoa Lê - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group chia sẻ mong muốn triển khai Chương trình "Bếp ăn của niềm tin - Nghệ Tĩnh văn minh 2045" để đồng hành với học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: P.V



Chia sẻ về chương trình, đại diện Hoàng Gia Phát Group cho biết: “Thông qua ‘Bếp ăn của niềm tin - Nghệ Tĩnh văn minh 2045', chúng tôi mong muốn sẻ chia khó khăn với học sinh vùng cao, giúp các em có bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng và văn minh. Đây cũng là cách để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, đồng thời, lan tỏa văn hóa phụng sự, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Ông Đặng Văn Viên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Hoàng Gia Phát Group trong phát triển giáo dục tại địa phương. Ảnh: P.V

Chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực cho thầy trò Trường THCS Yên Thắng mà còn khởi đầu cho hành trình thiện nguyện thiết thực của Hoàng Gia Phát Group trong việc đồng hành cùng sự phát triển giáo dục bền vững tại miền Tây xứ Nghệ./.