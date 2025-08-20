Xây dựng Đảng Đổi mới, đột phá, đưa Yên Trung phát triển toàn diện và bền vững Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Trung đặt mục tiêu đột phá, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển toàn diện và bền vững.

Một góc nông thôn xã Yên Trung. Ảnh: Đậu Kiều Hoa



Vượt khó vươn lên, khẳng định sức mạnh đoàn kết

Xã Yên Trung là địa bàn được sáp nhập, hợp nhất từ 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung của huyện Hưng Nguyên (cũ).

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các địa phương đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Lãnh đạo xã Yên Trung trao đổi hoạt động chính quyền 2 cấp với Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: CSCC

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối toàn diện. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt hơn 2.091 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,84%/năm, nằm trong nhóm cao của các xã thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây.

Mô hình cam Xã Đoài được phát triển tại xã Yên Trung. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả xây dựng nông thôn mới khá khả quan. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể, tham gia bàn bạc, hiến đất, góp công, góp của để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. "Đó chính là sức mạnh đoàn kết tạo nên diện mạo Yên Trung hôm nay”, đồng chí Hoàng Đức Ân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trung chia sẻ.

“ Sức mạnh đại đoàn kết tạo nên diện mạo nông thôn mới Yên Trung ngày càng khang trang chính là người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể, tham gia bàn bạc, hiến đất, góp công, góp của để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Đức Ân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trung

Lãnh đạo xã Yên Trung tìm hiểu mô hình trồng cây đào cảnh và trồng nấm trên địa bàn xã. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 37,63%; công nghiệp - xây dựng 36,36%; dịch vụ - thương mại 26,01%.

Nhờ đó, cơ cấu lao động từng bước thay đổi, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đây là thành quả lớn khi nhìn lại xuất phát điểm khó khăn của các xã trước sáp nhập. Đặc biệt, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc vào nông nghiệp đơn thuần, tạo nền tảng để xã Yên Trung phát triển bền vững trong những năm tới.

Cơ sở vật chất Trường Mầm non Hưng Yên Nam và Trường tiểu học Hưng Trung được đầu tư khang trang. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ cụ thể bước chuyển từng mũi kinh tế, đồng chí Phạm Ngọc Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong nông nghiệp, xã Yên Trung tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ. Giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 787 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,4%/năm. Xã Yên Trung đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa, các tiến bộ KH-KT mới vào sản xuất. Xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Đặc biệt, xã Yên Trung đã phát huy tiềm năng đất đồi để trồng cây ăn quả, dược liệu: Chanh tứ quý, cam xã Đoài, na Thái, đào Tết… Nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi bò 3B, gà đồi, dê, lợn rừng… đã thành công, theo hướng an toàn sinh học.

Người dân xã Yên Trung trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với nông nghiệp, xã Yên Trung chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2025 đạt 760 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,49%/năm.

Trên địa bàn đã hình thành một số cơ sở, doanh nghiệp: Nhà máy gạch công nghệ mới, công ty xử lý dầu thải, mỏ đá xây dựng, cơ sở may mặc… Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng khởi sắc, giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 544 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,04%/năm. Dọc tuyến đường 542E đã hình thành các cửa hàng, siêu thị mini, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Hạ tầng giao thông và diện mạo nông thôn xã Yên Trung được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh: Mai Hoa

Song song phát triển kinh tế, địa phương cũng đặc biệt chăm lo phát triển và nâng tầm chất lượng giáo dục, văn hóa, xã hội. Trên địa bàn có 6/9 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Quyết tâm đổi mới, bứt phá phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bám sát những định hướng, chủ trương phát triển mới của Trung ương và tỉnh Nghệ An, Đảng bộ và nhân dân Yên Trung cũng đang xác định rõ tầm nhìn, đường hướng phát triển toàn diện và bền vững cho địa phương trong cho giai đoạn tới.

Lãnh đạo xã Yên Trung chỉ đạo việc chỉnh trang môi trường nông thôn và tìm hiểu nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của người dân. Ảnh: CSCC

Đồng chí Phan Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung cho biết: Mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Đảng bộ xã Yên Trung xác định là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa xã Yên Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng; Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở mục tiêu chung, xã Yên Trung xây dựng 27 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 4 nhóm giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới.

Xã Yên Trung tập trung tuyên truyền bề nổi về sự kiện chính trị quan trọng của địa phương - Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

“ Yên Trung có tiềm năng đất đai, lao động dồi dào, truyền thống cách mạng và đoàn kết. Vấn đề đặt ra là phải biến tiềm năng thành lợi thế, biến khát vọng thành hành động cụ thể, để xây dựng xã Yên Trung thực sự trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phan Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung

Ba khâu đột phá được xác định cụ thể:

Một là, đột phá về phát triển công nghiệp; Xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ. Chú trọng đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hai là, đột phá về đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Thu hút, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, du lịch sinh thái trải nghiệm.

Ba là, đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cả hệ thống.

Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Yên Trung tổ chức cuộc họp định kỳ. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Trung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quê hương. Đại hội là nơi thể hiện ý chí, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã nhà.

"Với niềm tin vững chắc, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Trung nguyện đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng xã Yên Trung phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh và cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, Bí thư Đảng ủy xã Phan Hữu Hùng nhấn mạnh.