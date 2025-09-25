Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 10/10/2024 lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2).

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phỏng vấn đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An về các giải pháp xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, giữ vững, phát huy các thành tích đã đạt được; cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu

P.V: Thưa đồng chí, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận quý giá của Đảng và Nhà nước đối với Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về một số thành tích nổi bật mà LLVT tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An được hình thành, kết tinh từ trong gian lao thử thách, từ trong chiến đấu và lao động. Vì vậy, truyền thống đó vừa mang đậm dấu ấn chung của truyền thống dân tộc, Quân đội, vừa có nét riêng của truyền thống quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh. Trong bất kỳ nhiệm vụ nào, LLVT tỉnh Nghệ An luôn có mặt ở vị trí hàng đầu và lập công xuất sắc, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi.

Truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Nghệ An được hình thành, kết tinh từ trong gian lao thử thách, từ trong chiến đấu và lao động. Ảnh: Trọng Kiên

Những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng khu vực phòng thủ, đặc biệt xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng yếu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Trần Dũng



Là địa bàn thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng, giúp các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp, phòng, chống dịch, LLVT tỉnh đã tổ chức quyên góp hàng tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vượt qua đại dịch.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ nhân dân sau lũ lụt tại xã Con Cuông và chỉ đạo các biện pháp kịp thời ứng phó tình huống phát sinh. Ảnh: Trọng Kiên

Trong công tác đối ngoại quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; triển khai các hoạt động tăng cường, hợp tác giữa các tỉnh và LLVT các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, ổn định, xây dựng đường biên giới hòa bình, không để các lực lượng chống phá lôi kéo, phá hoại.

Những thành tích này đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của LLVT tỉnh Nghệ An, xứng đáng truyền thống quê hương Xô viết anh hùng. Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương Quân công và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

P.V: Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (lần thứ 2) là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra những trách nhiệm nặng nề trong thời gian tới. Đồng chí có thể cho biết về những giải pháp nhằm giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được?

Đại tá Đinh Bạt Văn: Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (lần thứ 2) là niềm vinh dự, tự hào to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội về những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Kiên



Đây không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, hy sinh, là quá khứ, mà còn là trách nhiệm của hiện tại và tương lai, là động lực mạnh mẽ để LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để giữ vững và phát huy thành quả đạt được, LLVT tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Tiếp tục xây dựng LLVT “Tinh, gọn, mạnh” trình độ chuyên môn cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ động linh hoạt, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính quân sự, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh kiểm tra hướng tuyến dự án đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy ảnh hưởng đến quốc phòng trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Anh

Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng môi trường làm việc chính quy, văn minh; xác định kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt đảm bảo sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đặt ra nhiều thử thách liên quan tổ chức biên chế, xây dựng thế trận phòng thủ và nghệ thuật quân sự. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, xã; tập trung lãnh đạo, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban CHQS cấp xã, phường để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá Đinh Bạt Văn trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 764. Ảnh: Hoàng Anh

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí. Chúc LLVT tỉnh Nghệ An gặt hái thêm nhiều thành công, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.