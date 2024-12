Thời sự Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 Sáng 16/12, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 cho Lực lượng vũ trang tỉnh và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tham dự buổi lễ, về phía các bộ, ngành Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Tham dự buổi lễ có các Mẹ Việt Nam anh hùng, 1.782 cán bộ cao cấp trong Quân đội đã nghỉ hưu, các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam quê hương Nghệ An; đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Từ giai đoạn tiền cách mạng với tinh thần “đứng đầu dậy trước” làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng, đến là hậu phương lớn trong kháng chiến chống Pháp, là tiền tuyến quật cường của những “tọa độ lửa” chống đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc, quân và dân Nghệ An đã góp phần làm nên bao chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, suốt chặng đường cách mạng ấy, đất và người Nghệ An đã đóng góp xứng đáng với những dấu son không thể phai mờ, viết nên những truyền thống rạng ngời của quê hương.

Trong các cuộc trường chinh đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, hàng trăm ngàn người con ưu tú của quê hương Nghệ An đã hiến dâng tuổi thanh xuân, kiên cường chiến đấu, hiến dâng trọn đời mình cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Đi qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 590.000 người tham gia lực lượng quân đội, trên 45.000 thanh niên xung phong; trên 167.000 người tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, dân quân du kích; có hơn 45.000 người được công nhận liệt sĩ; trên 56.000 thương, bệnh binh; 20.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày.

Nghệ An có 2.825 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; hơn 500.000 gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến; 75 đồng chí vinh dự được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhấn mạnh những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn, điểm sáng nổi bật của tỉnh Nghệ An trong những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, có sự đóng góp to lớn và rất quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Để đảm bảo phát triển kinh tế gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy lùi nguy cơ, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng thường trực “Tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên “Vững mạnh, rộng khắp, vững chắc”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong toàn lực lượng.

Cùng đó, thường xuyên quan tâm, củng cố, xây dựng lực lượng, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Thường vụ Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua.

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước, Quân đội xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển, văn hoá - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của các cơ quan, đơn vị.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống. Chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, tích cực tham gia phòng, chống khắc hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tích cực phối hợp, tham mưu giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tập trung đột phá xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Coi trọng xây dựng cấp uỷ, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn, xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước mắt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An cần chuẩn bị thật chu đáo, nhất là về văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Cùng đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường củng cố đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và toàn lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tổ chức quán triệt sâu rộng, kịp thời ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định ý chí quyết tâm, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cá nhân của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đối với Nghệ An nói chung và Lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.