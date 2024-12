Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngày 7/12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu và nghỉ công tác trên địa bàn.

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

Ngày 10/10/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1009/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị, trong đó có Lực lượng Vũ trang tỉnh Nghệ An. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, sau khi các cơ quan, đơn vị được phân công báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị, đoàn đã rà soát các nội dung liên quan, bao gồm: nội dung chương trình, thành phần tham dự, thời gian, địa điểm, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, trang trí, trưng bày và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi lễ. Đoàn công tác cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức.

Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành khảo sát và kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh rằng, Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và gặp mặt cán bộ cao cấp trong quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Để buổi lễ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho buổi lễ, nhất là chuẩn bị chu đáo chương trình và công tác tổ chức buổi lễ; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm sức khỏe cho đại biểu và phòng, chống cháy, nổ; đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, đảm bảo cho buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng quy định, an toàn tuyệt đối, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.