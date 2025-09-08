Xã hội Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Tây Nghệ An Ngày 9/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm và động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát hiện trường, lắng nghe báo cáo tình hình từ lãnh đạo địa phương và chỉ huy các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà cùng đoàn công tác chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân nơi đây phải gánh chịu; đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên cường, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến thăm, động viên người dân bản Mỹ Lý, xã Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Ảnh: Hoàng Anh

Hiện nay, tại các xã miền Tây Nghệ An có gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) cùng các lực lượng phối hợp đang khẩn trương triển khai nhiều phần việc như: thu dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học, khơi thông dòng chảy và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giúp nhân dân xã Kỳ Sơn khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an, lực lượng dân quân và các tổ chức đoàn thể đang ngày đêm bám địa bàn giúp dân. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt là tập trung ưu tiên khắc phục hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, bảo đảm nhu yếu phẩm và vệ sinh môi trường.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên, trao hỗ trợ cho nhân dân và các lực lượng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại xã Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, đoàn công tác đã trao lương thực, thực phẩm, thuốc men cùng một số vật dụng cần thiết để hỗ trợ nhân dân và các lực lượng.